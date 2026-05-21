Україна тестує власні ракети-перехоплювачі для збиття реактивних «шахедів»
Міноборони планує сформувати достатні запаси цих ракет на осінньо-зимовий період
Україна працює над створенням недорогих ракет для перехоплення реактивних безпілотників типу «шахед». Деякі розробки вже близькі до готовності. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, пише LB.ua 21 травня.
За його словами, ракети вже тестують, а головна мета – масштабувати їх виробництво у десятки разів і сформувати достатні запаси на осінньо-зимовий період.
«Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних “шахедів”. Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім дронів-перехоплювачів», – розповів міністр.
Він зазначив, що для цього держава запускає грантові програми, розширює виробництво та оновлює підходи до формування команд розробників і виробників.
Нагадаємо, 18 травня Михайло Федоров повідомив, що перша українська керована авіаційна бомба вже пройшла випробування та готова до бойового застосування. Її розробка тривала 17 місяців, і вона створена з урахуванням реалій сучасної війни.