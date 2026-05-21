Російський ударний безпілотник типу «шахед» у небі

Україна працює над створенням недорогих ракет для перехоплення реактивних безпілотників типу «шахед». Деякі розробки вже близькі до готовності. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, пише LB.ua 21 травня.

За його словами, ракети вже тестують, а головна мета – масштабувати їх виробництво у десятки разів і сформувати достатні запаси на осінньо-зимовий період.

«Хочемо масштабувати та здешевлювати ракети-перехоплювачі, щоб підготуватися до появи реактивних “шахедів”. Це допоможе додатково захистити критичну інфраструктуру, окрім дронів-перехоплювачів», – розповів міністр.