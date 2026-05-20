За скоєне йому призначили штраф у розмірі 1700 грн без конфіскації собаки

Сихівський районний суд Львова визнав винним у порушенні правил тримання тварин Вадима Борисюка. Собака породи середньоазіатська вівчарка, яку чоловік вигулював без намордника та повідка, вкусила дитину. Його оштрафували на 1700 грн.

Як йдеться у постанові суду, інцидент стався 9 квітня 2026 року у парку «Залізні води» на вул. Стуса у Львові. Собака породи середньоазіатська вівчарка (алабай), яку вигулював Вадим Борисюк, гуляла в парку без намордника, напала на неповнолітнього та покусала його, завдавши йому тілесних ушкоджень. У матеріалах справи не зазначено вік дитини.

Під час судового засідання Вадим Борисюк визнав свою вину. Суддя Софія Чорна визнала чоловіка винним за ч. 3 ст. 154 КУпАП (порушення правил тримання тварин) та призначила 1700 грн штрафу без конфіскації собаки. Також із нього стягнуть 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.