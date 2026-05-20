Для медіакампанії росіяни планують залучити низку іноземних медіа

Служба зовнішньої розвідки України попередила про підготовку Росії до медіакампанії, яка має на меті дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати її зовнішню підтримку. Про це свідчать російські документи, які отримали розвідники, повідомили у пресслужбі СЗР у середу, 20 травня.

За даними Служби зовнішньої розвідки, росіяни готуються до інформкампанії через провал весняного наступу на фронті, а також критичні проблеми в російській економіці. Кремль поставив вимогу спецслужбам, МЗС та російським медіа поширити в українському та європейському просторі медіакампанію, яка має забезпечити:

дискредитацію мобілізації в Україні та військового керівництва, відповідального за комплектування Сил оборони;

дискредитацію президента України Володимира Зеленського, його команду та родину;

недопущення другорядності в європейському інфопросторі «медійного скандалу довкола А.Єрмака та інтерв’ю Ю.Мендель».

Зазначимо, росіяни хочуть використати як інформаційний привід для маніпуляцій затримання колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації коштів на будівництві котеджів «Династія». Крім того, російська влада хоче використати інтервʼю колишньої прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель для телеведучого Такера Карлсона, в якому вона поширила тези російської пропаганди та маніпуляції щодо президента.

«Для виклику резонансу суспільства “медійний план” РФ передбачає розроблення від імені органів державної влади фейкових документів та вкидання їх суспільству. Російська пропаганда навіть поставила завдання створити “ляльки-символи” дискредитаційної кампанії. Крім того, передбачені спроби втягнути в російські задуми колишніх українських посадовців, політичних діячів й експертів», – повідомили у пресслужбі СЗР.

Розвідка повідомила, що перші спроби працювати за новим сценарієм росіяни здійснили вже 20 травня. Їх фіксують не тільки в Україні, але і за кордоном, а для поширення новин в Європі Росія готується залучити понад 15 проксі-ЗМІ. Серед медіа, які росіяни хочуть використати для поширення медіакампанії, є L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news. Зазначається, що список проросійських ЗМІ є неповним, а адміністрація Путіна має затвердити його згодом.