Андрій Єрмак отримав підозру

У понеділок, 11 травня, НАБУ та САП оголосили підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку.

️«НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу Президента України», – йдеться у повідомленні САП.

Зауважимо, що раніше стало відомо, що НАБУ та САП здійснюють слідчі дії щодо Андрія Єрмака.

Сам Андрій Єрмак заявив надасть коментар після завершення слідчих дій. Також він заявив, що має у власності лише одну квартиру. На запитання, чи фігурує він на плівках НАБУ під прізвиськом «Хірург», ексголова ОП відповів, що в нього одне імʼя – Андрій Єрмак.

Водночас у Офісі Президента натякнули, що не здивовані оголошенням підозри Андрію Єрмаку.

«Цей контекст вже давно існує медійно і гучно, то чому тут дивуватись. Процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки», – цитує «Українська правда» радника президента Дмитра Литвина.

Йдеться про будівництво у котеджному містечку «Династія», що розташоване у Київській області. За даними слідчих, учасники схеми планували звести для себе маєтки на чотирьох земельних ділянках. Вартість кожного будинку сягала 2 млн доларів, а їхня площа становила близько 1000 м². Правоохоронці встановили, що угруповання ще у 2020 році залучило Андрія Єрмака для легалізації грошей через будівництво.

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року НАБУ здійснило обшуки у Андрія Єрмака. Вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента. Через кілька годин у коментарі для американської газети New York Post Андрій Єрмак заявив, що він «чесна та порядна людина», а його «гідність не захистили». Також ексголова ОП заявив, що піде на фронт.

За даними народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під позивним «Алі-Баба». За словами Веніславського, на записах Єрмак наказує правоохоронцям чинити тиск на антикорупційні органи САП і НАБУ.

Згодом стало відомо, що Андрій Єрмак не служить у ЗСУ, й відповив право на адвокатську діяльність

Новина доповнюється...