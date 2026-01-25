Андрій Єрмак поновив право на адвокатську діяльність

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відновив право на адвокатську діяльність. Про це свідчать дані сайту Національної асоціації адвокатів України.

Відповідно до даних Національної асоціації адвокатів України, Андрій Єрмак отримав право на здійснення адвокатської діяльності 12 грудня 1995 року. А 20 лютого 2020 року на підставі його заяви право на заняття адвокатською діяльністю було призупинено. Тоді як 11 лютого 2020 року він обійняв посаду керівника Офісу Президента. 23 січня 2026 року Єрмак поновив право на адвокатську діяльність.

Як з’ясував «Главком», 16 грудня 2025 року Андрій Єрмак та його адвокат Артем Захаров подали апеляційну скаргу щодо скасування арешту майна. Проте 19 січня Апеляційна палата ВАКС не задовольнила скаргу Єрмака, залишивши в силі рішення першої інстанції. Яке саме майно Єрмака перебуває під арештом, наразі невідомо. Однак за даними «Української правди», під час обшуків 28 листопада 2025 року НАБУ і САП вилучили в ексголови Офісу Президента кілька телефонів та ноутбуків.

Також журналісти «Главкому» звернули увагу, що номер кримінального провадження (52025000000000472), у межах якого НАБУ та САП здійснювали обшуки в Андрія Єрмака, це справа корупційної схеми на підрядах в «Енергоатомі», у якій фігурує Тимур Міндіч та українські посадовці. Водночас, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, Андрій Єрмак не отримував підозру у цій справі. «Главком» звернувся за коментарем до адвоката Андрія Єрмака, однак той відмовився розкрити будь-які деталі: «Наразі не маю повноважень для надання коментарів», – сказав Артем Захаров.

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року НАБУ прийшло з обшуками до Андрія Єрмака. Правоохоронці заявили, що слідчі дії здійснювались «у межах розслідування», але їхню причину не уточнили. Вже ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента. Того ж дня у коментарі для американської газети New York Post Андрій Єрмак заявив, що він «чесна та порядна людина», а його «гідність не захистили». Також ексголова ОП заявив, що піде на фронт.

За даними народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під позивним «Алі-Баба». За словами Веніславського, на записах Єрмак наказує правоохоронцям чинити тиск на антикорупційні органи САП і НАБУ.

5 грудня 2025 року журналісти «Дзеркало тижня» припустили, що Андрій Єрмак може готуватися до втечі з України. Оскільки він відвідав офіс Служби зовнішньої розвідки України, а тодішній голова спецслужби Олег Іващенко після візиту ексочільника Єрмака викликав до себе керівника департаменту, що займається документами прикриття.

17 грудня 2025 року агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» отримала відповідь Сухопутних військ, у якій вказувалось, що Андрій Єрмак не служить у їхніх лавах. А 15 січня 2026 року нардеп Ярослав Железняк повідомив, що отримав від міноборони відповідь на свій запит. Оборонне відомство повідомило, що Андрій Єрмак не звертався до жодного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо служби в українській армії.