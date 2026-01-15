Андрій Єрмак не звертався до жодного ТЦК

Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак не звертався до жодного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомило міністерство оборони на у відповіді на запит народного депутата Ярослава Железняка.

«Станом на момент розгляду депутатського звернення громадянин Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався», – йдеться у відповіді міноборони.

Ярослав Железняк зазначив, що отримав відповідь від міністерства оборони у середині січня 2026 року.

«Це означає, що нарешті ми отримали відповідь, що заява Єрмака не відповідає дійсності. Нікуди він не звертався, ніде він не служить», – підсумував Ярослав Железняк.

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 листопада 2025 року НАБУ здійснило обшуки у помешканні Андрія Єрмака. Правоохоронці повідомили, що діяли «у межах розслідування», але причину обшуків не назвали. Вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента.

У коментарі для американської газети New York Post Андрій Єрмак сказав, що його обурює бруд навколо нього. Ексголова ОП заявив, що він «чесна та порядна людина», а його «гідність не захистили» й він планує піти на фронт.

За даними народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під позивним «Алі-Баба». За даними Веніславського, на записах Єрмак наказує правоохоронцям чинити тиск на антикорупційні органи САП і НАБУ.

5 грудня 2025 року журналісти «Дзеркало тижня» припустили, що Андрій Єрмак може готуватися до втечі з України. Оскільки він відвідав офіс Служби зовнішньої розвідки України, а тодішній голова спецслужби Олег Іващенко після візиту ексочільника ОП викликав до себе керівника департаменту, що займається документами прикриття.

17 грудня 2025 року агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» отримала відповідь Сухопутних військ, у якій вказувалось, що Андрій Єрмак не служить у їхніх лавах. Брат ексголови ОП Денис Єрмак, який служить в іноземному легіоні Головного управління розвідки, також заявив, що нічого не знає щодо можливого місця служби старшого брата.