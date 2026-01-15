Міноборони відповіло, чи звертався Андрій Єрмак до ТЦК щодо мобілізації
Запит до міністерства оборони надіслав депутат Верховної Ради Ярослав Железняк
Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак не звертався до жодного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомило міністерство оборони на у відповіді на запит народного депутата Ярослава Железняка.
«Станом на момент розгляду депутатського звернення громадянин Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався», – йдеться у відповіді міноборони.
Ярослав Железняк зазначив, що отримав відповідь від міністерства оборони у середині січня 2026 року.
«Це означає, що нарешті ми отримали відповідь, що заява Єрмака не відповідає дійсності. Нікуди він не звертався, ніде він не служить», – підсумував Ярослав Железняк.
Як повідомляв ZAXID.NET, 28 листопада 2025 року НАБУ здійснило обшуки у помешканні Андрія Єрмака. Правоохоронці повідомили, що діяли «у межах розслідування», але причину обшуків не назвали. Вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента.
У коментарі для американської газети New York Post Андрій Єрмак сказав, що його обурює бруд навколо нього. Ексголова ОП заявив, що він «чесна та порядна людина», а його «гідність не захистили» й він планує піти на фронт.
За даними народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під позивним «Алі-Баба». За даними Веніславського, на записах Єрмак наказує правоохоронцям чинити тиск на антикорупційні органи САП і НАБУ.
5 грудня 2025 року журналісти «Дзеркало тижня» припустили, що Андрій Єрмак може готуватися до втечі з України. Оскільки він відвідав офіс Служби зовнішньої розвідки України, а тодішній голова спецслужби Олег Іващенко після візиту ексочільника ОП викликав до себе керівника департаменту, що займається документами прикриття.
17 грудня 2025 року агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» отримала відповідь Сухопутних військ, у якій вказувалось, що Андрій Єрмак не служить у їхніх лавах. Брат ексголови ОП Денис Єрмак, який служить в іноземному легіоні Головного управління розвідки, також заявив, що нічого не знає щодо можливого місця служби старшого брата.