Андрій Єрмак заявив, що піде на фронт

Ексголова Офісу Президента Андрій Єрмак у коментарі для американської газети New York Post заявив, що має намір піти на фронт. Про це повідомила журналіста газети Кейтлін Дорнбос.

За словами журналістки, Андрій Єрмак повідомив їй, що планує піти на фронт через кілька годин після того, як подав у відставку.

«Мене осквернили, і мою гідність не захистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу створювати проблеми для Зеленського, я йду на фронт [...] Мене обурює бруд, який мені висловлюють, і ще більше обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду», – цитує New York Post Андрія Єрмака.

Також журналістка New York Post Кейтлін Дорнбос опублікувала повідомлення від Андрія Єрмака, у якому він зазначив, що готовий до будь-яких наслідків та перепросив за можливу відсутність на зв'язку. Також ексголова ОП наголосив, що він «чесна та порядна людина».

Повідомлення, яке Андрій Єрмак написав журналістці New York Post

Андрій Єрмак не повідомив, у якій бригаді планує нести службу, та перестав відповідати на дзвінки.

Нагадаємо, вранці п’ятниці, 28 листопада, НАБУ прийшло з обшуками до Андрія Єрмака. Слідчі заявили, що обшуки у голови ОП відбуваються у межах розслідування, але більше деталей не надали. У коментарі для New York Post пані посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що слідчі проводили обшуки у помешканні Андрія Єрмака, але «після цього не було вжито жодних процесуальних заходів».

Вже в вечері того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу Президента. Зеленський заявив, що в Єрмака завжди «була патріотична позиція», однак він йде з посади, щоб «не було чуток і спекуляцій».

Додамо, що за словами народного депутата Федора Веніславського, Андрій Єрмак нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча» під прізвиськом «Алі-Баба». Аудіозаписи НАБУ зробило під час розслідування корупційної схеми в «Енергоатомі». За словами Веніславського, на записах Єрмак роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ.

Крім того, за даними «Української правди», Єрмак намагався організувати оголошення підозр у держзраді главі фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії та керівнику САП Олександру Клименку. Однак СБУ та Офіс генпрокурора заперечили цю інформацію.

20 листопада Володимир Зеленський зустрівся з нардепами фракції «Слуга народу». Очікувалось, що під час зустрічі президент оголосить про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника ОП, однак цього не сталось.