Новий уряд Угорщини розблокував понад 40 млрд євро відшкодувань для країн Європейського Союзу, які передавали Україні озброєння зі своїх військових запасів. Про це повідомило видання Politico з посиланням на шістьох дипломатів ЄС.

Зазначається, що про зміну позиції Будапешта повідомив посол Угорщини під час засідання Комітету з питань політики і безпеки Ради ЄС. Уряд прем’єр-міністра Петера Мадяра зняв вето на виплати в межах Європейського фонду миру (EPF), який відшкодовує країнам близько 40% вартості зброї, яку вони надсилають до України.

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Протягом останніх двох років роботу цього механізму блокував попередній угорський уряд під керівництвом Віктора Орбана. Оскільки рішення EPF вимагають одностайності серед держав-членів ЄС, Угорщина змогла заблокувати цей механізм.

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Це створило заборгованість перед країнами-донорами на суму понад 40 млрд євро та змусило ЄС шукати альтернативні способи фінансування військової допомоги Україні. Найбільше від блокування постраждали Німеччина та Нідерланди.

Рішення Будапешта зняти вето на EPF відкриє доступ до 6,6 млрд євро компенсацій, а згодом країни ЄС зможуть розблокувати й інші виплати.

Водночас країни союзу ще повинні будуть погодити нові правила використання цих коштів. Зокрема, вони мають визначити, чи повертатимуться компенсації до національних бюджетів, чи спрямовуватимуться на подальшу військову підтримку України. Очікується, що це питання обговорять під час неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС наступного тижня на Кіпрі.