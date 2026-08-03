Затриманий пропонував військовому кілька десятнів тисяч доларів за вбивство судді

В Одесі Державне бюро розслідувань спільно з військовим запобігло замовному вбивству судді одного з районних судів. Про це у понеділок, 3 серпня, повідомили ДБР та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, замовник злочину був знайомий із суддею. Після його вбивства він планував привласнити гроші та майно жертви. Для виконання злочину підозрюваний звернувся до військового, який нібито погодився, але насправді діяв у взаємодії з правоохоронцями.

Зазначається, що організатор ретельно планував злочин. Він мав передати виконавцю адресу проживання судді, інформацію про його маршрути та автомобіль. Також він обговорював із військовим варіанти нападу та способи конспірації. За вбивство організатор пропонував військовому щонайменше 40 тис. доларів, а також оплату зброї та боєприпасів. Правоохоронці затримали зловмисника під час передачі частини грошей.

Затриманому оголосили підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

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