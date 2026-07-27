Затриманим російським агентам повідомили про підозру за підготовку терористичного акту

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів у Харківській області та затримала двох агентів ФСБ, які готували масове вбивство українських військовослужбовців. Про це у понеділок, 27 липня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваних дистанційно завербували російські спецслужби через телеграм-канали, де пропонували «легкий заробіток». Спочатку вони виконували тестові доручення: фотографували визначені об'єкти та підпалили автомобіль Сил оборони. Згодом агенти отримали нове завдання – організувати нібито благодійну вечірку, щоб заманити на неї українських військових. Для цього вони орендували приватний будинок за містом та поширили запрошення через місцеві телеграм-канали.

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Під час заходу агенти мали додати до напоїв сильнодіючі токсичні речовини, які могли спричинити смерть. За інформацією СБУ, участь у вечірці підтвердили кілька десятків людей, більшість із яких були військовослужбовцями Сил оборони. Паралельно підозрювані отримали вказівку виготовити саморобний вибуховий пристрій із бойовою частиною вагою близько 10 кг.

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Правоохоронці затримали одного з агентів під час транспортування вибухівки у рюкзаку. Іншу підозрювану, жительку Харківської області, затримали в орендованому будинку, де вона виготовляла компоненти для бомби.

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили складові вибухового пристрою, мобільні телефони з доказами співпраці з російськими спецслужбами, а також листування із завданнями від куратора.

Обом затриманим повідомили про підозру за статтями про підготовку терористичного акту та незаконне поводження зі зброєю і вибуховими речовинами. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 липня у Чернігівській області правоохоронці затримали дівчину, яку підозрюють у спробі підірвати українських військових на блокпості, передавши їм саморобний вибуховий пристрій, захований у бургері з McDonald's.