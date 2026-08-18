Доведеність вини Мар’яна Чави не викликала сумнівів у судді

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок блогеру Мар’яну Чаві, який ображав військових ТЦК, називав центри комплектування «незаконною структурою» та виправдовував російську агресію. За кримінальні правопорушення йому призначили 5,5 років тюрми без конфіскації майна.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2026 року, Мар’ян Чава знімав та поширював відео, де виправдовував збройну агресію Росії проти України. Зокрема, блогер заявляв, що «якби ми жили по Конституції (дотримувались її статей), то ніхто б на нас не нападав», тобто перекладав відповідальність на українців за початок війни.

43-річний Мар’ян Чава, за даними правоохоронців, також перешкоджав діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Він публічно ображав військових ТЦК, заважав їм виконувати свої обов’язки, а центри комплектування називав «незаконною структурою».

У вироку суду наведено кілька висловлювань Мар’яна Чави:

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«Я перепрошую, не відкривайте тим упирям двері! Тому що вони незаконно розносять повістки… Я правозахисник ви маєте право не відкривати двері».

«Народ, можете ти всіх упирів, які носять повістки, посилати нахєр просто».

«…Що я хочу тут сказати. Ну найперше, що ТЦК і їхні утворення вже порушили Конституцію, вже порушили ці статті, про які я сказав. Відповідно вони не можуть керуватися Конституцією, тому що вони її порушили своїм створенням…».

«Зараз, друзі, маємо таку саму ситуацію, оцим тецекашникам, поліцаям, мусорам дали вказівку усно в парі працювати, робити все для того, щоби побільше виписати повісток, побільше відправити людей в гарячі точки на фарш, побільше знищити українського народу, а саме мужского роду і ми бачимо що відбувається. Оці всі ублюдки, які мають певні так звані повноваження, які знають, що 'їм за це нічого не буде. Вони користуються цією владою незаконною тим самим тішиться себе самолюбством тішучи себе владою, в них виросли крила і вони думають, що вони Боги на цій землі».

«Народ, я вас запевняю, що дуже швидко прийде час і ці всі ублюдки, які брали участь в цьому знищенні українського народу, які брали участь розповсюджені у цих повісток, будуть відповідати за свої злочинні дії. Ці всі злочини, в яких вони беруть участь, обернуться для них тим…їм так дасть самим, тому що, виконуючи цю місію, вони будуть знищені як не в першій черзі, то в другій. Прийде їхній час і вони будуть відповідати. Бумеранг їм так дасть по шиї, що вони будуть просто в шоці. Все зачіпить, їхніх сімей, їхніх дітей, їхніх батьків і всі їхні родини, тому що зло завжди породжує зло і зло повертається злом і помножується в десятки. Тому ці всі інваліди, нікчеми, які зараз запихають людей в буси, везуть в невідомому напрямку, всі будуть відповідати, всі повністю до одного».

У судовому засідання Мар’ян Чава не визнав свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень. Цю справу розглянув суддя Андрій Хомик, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Доведеність вини Мар’яна Чави не викликала сумнівів у судді.

Суд визнав його винним у пред’явленому обвинуваченні за ч.1 ст. 114-1, ч.2 ст.436-2, ч.3 ст.436-2 КК України та призначити йому покарання – 5 років та 6 місяців тюрми. Вирок ще можна оскаржити.