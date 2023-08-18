Мар’ян Чава ситематично викладав відео з приниженням військових ЗСУ та правоохоронців, а також називав мобілізацію незаконною

Скандально відомий дрогобицький блогер Мар'ян Чава, який виправдовував російську агресію і ображав військових ЗСУ, вийшов із СІЗО, сплативши майже 215 тис. грн застави. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел. Слідчі підозрюють його перешкоджанні законній діяльності Збройних сил, образі честі й гідності військовослужбовців та виправдовуванні збройної агресії.

Як повідомляв ZAXID.NET, 24 липня у Дрогобичі СБУ затримала місцевого блогера 40-річного Мар'яна Чаву за підозрою у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, образі честі й гідності військовослужбовців та виправдовуванні збройної агресії.

25 липня Галицький районний суд Львова призначив йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці. Однак прокурор не погодився з ухвалою та подав апеляційну скаргу. 8 серпня Львівський апеляційний суд змінив Мар’яну Чаві запобіжний захід на тримання під вартою до 25 вересня. Крім цього, суд визначив розмір застави – 214 720 грн. Утім блогер сплатив заставу та вийшов із СІЗО.

Сам же Мар’ян Чава називає себе правозахисником. Він публікував на YouTube-каналі відео, в яких принижував військових та правоохоронців. Також Мар'ян Чава створив мережу Telegram-каналів, які називав «групами волевиявлення». Там він закликав людей створювати свої «територіальні громади».

Відомим блогер став після інциденту у червні 2023 року. Тоді Чава на вулиці сам підійшов до представників Територіального центру комплектування, коли ті роздавали повістки. Блогер почав називати злочинцями військових, які отримали поранення на фронті й отримали роботу ТЦК. Чоловік погрожував їм і знімав конфлікт на відео, яке згодом опублікував в інтернеті.