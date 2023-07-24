Мар'яна Чаву затримали у Дрогобичі

СБУ у понеділок, 24 липня, затримала скандального блогера Мар'яна Чаву. Чоловіка підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Затриманому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі. Крім цього, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання Мар'яна Чави у Дрогобичі. Про це ZAXID.NET повідомили джерела у правоохоронних органах.

Відомим Мар'ян Чава став після інциденту у червні в Дрогобичі. Чава на вулиці підійшов до представників Територіального центру комплектування, коли ті роздавали повістки. Чава назвав злочинцями військових, які отримали поранення на фронті й почали працювати в ТЦК. «Блогер» заявляв, що саме завдяки його податкам захисники отримують зарплату, проганяв й погрожував викликати слідчо-оперативну групу. Конфлікт із військовими він знімав на відео, яке згодом опублікував в інтернеті.

Зазначимо, що затриманий називає себе правозахисником, адвокатом і блогером. Він має YouTube-канал «Знай свої права», де є понад 120 тис. підписників. Крім цього, чоловік створив мережу телеграм-каналів, які називає «групами волевиявлення» у кожній з українських областей. Загалом його канали у телеграмі налічують десятки тисяч підписників, яким він розповідає, як позбутися статусу ФОП, встановлювати в Україні «народовладдя» та створювати свої «територіальні громади».

Скриншот з телеграм-каналу Мар'яна Чави

«Блогер» публікує на YouTube десятки відео, де він цькує військових та поліцейських, й заявляє, що захищає свої права та Конституцію України. У своїх відео він розповідає, що в Україні немає війни, не існують державні органи та органи місцевого самоврядування, немає поняття «громадянин». Крім цього, Чава є прихильником теорій змов та антивакцинатором.

Мар'яну Чаві інкримінують ч.1 статті 114 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період», санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.