Мар'яна Чаву затримала СБУ у Дрогобичі

Галицький районний суд Львова у вівторок, 25 липня, обрав 40-річному Мар'яну Чаві запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Псевдоактивіста з Дрогобича підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та виправдовуванні збройної агресії Росії. За інформацією ZAXID.NET, прокуратура проситиме суд змінити запобіжних захід на тримання під вартою.

«Ми не говоримо про конкретну особу, але можемо сказати, що сьогодні у нас була публікація про затриманого блогера. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак Львівська обласна прокуратура подаватиме апеляцію і проситиме тримання під вартою», – розповіли ZAXID.NET у прес-службі прокуратури.

Зазначимо, що Служба безпеки України затримала Мар'яна Чаву 24 липня у Дрогобичі та провела обшуки у його помешканні. За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та виправдовування війни чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото з соцмереж Мар'яна Чави

Нагадаємо, що Мар'ян Чава має свій YouTube-канал, в якому публікує відео, на яких він принижує військових та правоохоронців. На думку чоловіка, Територіальні центри комплектування (колишні військкомати) є незаконними й навіть злочинними. «Блогер» заперечує війну в Україні та вважає, що не існує державних органів та органів місцевого самоврядування. Мар'ян Чава закликав створювати власні громади й встановлювати «народовладдя». Для цього чоловік створив мережу телеграм-каналів, які налічують десятки тисяч підписників.

Також Мар'ян Чава є прихильником теорій змов та антивакцинатором. У ЗМІ його називають соратником скандального псевдоактивіста Остапа Стахіва, якого підозрюють у спробі повалення конституційного ладу в Україні. У понеділок, 24 липня, Стахів опублікував допис про затримання Чави.