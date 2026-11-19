СБУ та прокуратура проводять обшуки в Державіаслужбі

У четвер, 19 листопада, Служба безпеки України та Київська обласна прокуратура проводять обшуки в Державній авіаційній службі. Про це повідомила «Економічна правда» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За даними «Економічної правди», слідчі дії відбуваються в межах розслідування корупційної схеми. Зокрема, правоохоронці перевіряють інформацію щодо так званих відкатів.

СБУ, прокуратура та Державіаслужба офіційно не коментували обшуки.

Державіаслужба – державний орган, відповідальний за реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору України. До її повноважень належать сертифікація й ліцензування авіаційної діяльності, зокрема сертифікація повітряних суден і перевірка їхньої льотної придатності.

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