Андрій Пишний фігурує у матеріалах справи про легалізацію грошей через «Сенс Банк»

Детективи НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки у голови Національного банку України Андрія Пишного. Про це повідомила «Українська правда», «Центр протидії корупції» та нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк. Згодом обшуки підтвердили у пресслужбах НАБУ та НБУ.

За словами депутата, слідчі дії ведуться в кабінеті Андрія Пишного. Причини обшуків він не уточнив.

«У відповідь на запити медіа інформуємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників. Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

У Бюро відмовилися повідомляти інші деталі, посилаючись на збереження таємниці досудового розслідування.

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У пресслужбі Нацбанку також підтвердили обшуки у приміщеннях установи. Там повідомили, що додаткові пояснення нададуть після завершення процесуальних дій. Водночас сам НБУ продовжує працювати у штатному режимі.

На момент публікації Андрій Пишний не коментував слідчі дії в нього.

Нагадаємо, Андрія Пишного згадували в контексті розслідування «Форест Гамп» про відмивання 150 млн грн для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. За даними слідства, для легалізації грошей фігуранти використовували державний «Сенс Банк», який на той момент очолював Олексій Ступак. У вересні НБУ визнав Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності, та направив вимогу про його заміну.

За даними колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку» Шевкі Аджунера, процесами призначення керівництва банку займався фігурант «Фореста Гампа» Василь Веселий, якого називають смотрящим за «Сенс Банком». Ексголова ради стверджує, що Веселого призначили за порадою Андрія Пишного.

На плівках НАБУ та САП у справі «Мідас» про розкрадання на енергетиці зафіксована розмова у травні 2025 року Веселого та фігуранта справи Олександра Цукермана. Під час неї вони обговорювали склад наглядової ради «Сенс Банку». Через 40 днів, у червні, Кабмін призначив до наглядової ради банку саме тих людей, яких обговорювали фігуранти.

Джерела Економічної правди у політичних колах повідомили, що Пишний та Веселий були знайомі через однокурсника голови НБУ та покійного депутата «Народного фронту» Андрія Іванчука. Сам Пишний заявив, що не давав рекомендацій щодо призначення Веселого.

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