Олег Немчінов призначений на нову посаду в уряді

У четвер, 19 листопада, Кабмін призначив львів’янина Олега Немчінова державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також, уряд ухвалив рішення про призначення Олександра Гусарова заступником Міністра у справах ветеранів України.

Міністр Віталій Кім назвав такі кадрові рішення «серйозним підсиленням команди».

«У нас серйозне підсилення команди Міністерства у справах ветеранів. До нас приєдналися Олександр Гусаров, який очолював службу психологічної підтримки бригади спеціального призначення «Азов» та державний секретар Олег Немчінов, який був Міністром Кабінету Міністрів України», – написав Віталій Кім у фейсбуці.

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49-річний львів’янин Олег Немчінов у 2017-2020 роках працював державним секретарем Міністерства молоді та спорту України. Після цього займав посаду Міністра кабінету міністрів України. З серпня 2024 року затверджений співголовою Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики.

У 2014-2017 роках проходив військову службу в Державній прикордонній службі. Раніше був депутатом Львівської облради від УНП, працював у Львівській ОДА начальником головного управління промисловості та розвитку інфраструктури.