Нападника розшукали і затримали

Поліцейські затримали 29-річного львів’янина, який у силіконовій масці та з електрошокером вчинив розбійний напад на давню 37-річну знайому, проникнувши в її квартиру.

Як повідомили в поліції та прокуратурі Львівщини, 16 листопада близько 17:50 у квартиру підприємиці на вул. Шпитальній увірвався зловмисник із закритим маскою обличчям та вимагав передати йому значну суму грошей. Оскільки жінка чинила опір, нападник застосував до неї електрошокер.

«Того дня жінка чекала на гостей. Почувши стукіт у двері, вона відчинила їх, не перевіривши, хто прийшов. До квартири одразу зайшов підозрюваний, обличчя якого було приховане під силіконовою маскою, що імітувала обличчя літнього чоловіка. Нападник почав вимагати гроші, погрожуючи предметом, схожим на електрошокер. Згодом він застосував його до шиї потерпілої», – йдеться в повідомленні прокуратури.

На допомогу жертві нападу прийшла її мама, яка перебувала вдома – тож, зрозумівши, що його план не спрацював, зловмисник втік з місця події. Проте, на вул. Ляйнберга його затримали небайдужі перехожі та утримували до прибуття поліції.

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Після затримання жінка впізнала у нападнику свого давнього знайомого, з яким товаришувала близько 12 років. У нападника вилучили маску, ніж, електрошокер та газовий пістолет.

Затриманому повідомили про підозру у розбої, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ).