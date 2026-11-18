5 листопада Остап Стахів вчинив СЗЧ із навчального центру Військово-морських сил ЗСУ

Львівський апеляційний суд відхилив скаргу адвоката Михайла Магарського, який представляє інтереси провокатора Остапа Стахіва, та залишив без змін рішення суду першої інстанції. Захисник оскаржував рішення Сихівського районного суду, який раніше не підтримав його клопотання про негайне звільнення Стахіва. Зокрема, він стверджував, що його клієнта незаконно утримували поліція та працівники ТЦК та СП. Про це у середу, 18 листопада, повідомило «Суспільне».

2 листопада адвокат Остапа Стахіва звернувся до суду з клопотанням. У матеріалах справи йдеться про те, що 31 жовтня близько 15:30 на вул. Батуринській, 2 у Львові Стахіва нібито безпідставно позбавили волі особи у формі без розпізнавальних знаків. Зазначається також, що під час затримання ніхто не представився, не роз’яснив його права, застосував силу та відмовив у наданні медичної допомоги. Через це адвокат просив суд задовольнити клопотання та постановити ухвалу про негайне звільнення Остапа Стахіва. Він стверджував, що працівники ТЦК та СП незаконно утримували його клієнта. Проте слідчий суддя відмовив у відкритті провадження за клопотанням.

«Затримання громадянина працівниками ТЦК та СП та утримання без відповідного судового рішення не може бути оскаржене до слідчого судді, оскільки такі правовідносини врегульовані чинним законодавством про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, а перевірка законності дій яких у такому разі не належить до повноважень слідчого судді», – йдеться в ухвалі.

Відтак Михайло Магарський подав скаргу на рішення Сихівського районного суду Львова. За словами судді Львівського апеляційного суду Михайла Романюка, захисник просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу та негайно звільнити Стахіва, який незаконно утримується поліцією та службовими особами Сихівського ТЦК і СП.

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«В обґрунтування апеляційної скарги було вказано те, що це незаконно, протиправно, безпідставно, необґрунтовано та істотно порушує процесуальні права та права Стахіва», – зазначив Михайло Романюк.

Михайло Магарський заявив, що слідчий суддя замість перевірки законності та підстав утримання Стахіва в установі «помилково аналізує норми КПК України». За його словами, слідчий суддя не виконав вимог ст. 206 ч. 2 КПК.

«Жодного слова про кримінальне провадження чи досудове розслідування там немає. Тобто ця частина явно поширюється і на випадки затримання поза внесенням відомостей до ЄРДР. Усі ми добре знаємо, що ТЦК і СП – це органи державної влади, органи військового управління, які відносяться до державних органів. Ну і можу сказати, що жодні обставини, якими б вони не були, чи то стан війни, чи загроза війни, внутрішня політична нестабільність чи інший надзвичайний стан – не можуть слугувати виправданням для незаконного позбавлення волі особи. Це вже нам каже Конвенція ООН проти насильницьких дій. Тому я вважаю, що апеляційна скарга підлягає задоволенню», – заявив адвокат.

Колегія суддів постановила залишити апеляційну скаргу без задоволення. Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та не підлягає касаційному оскарженню. Остап Стахів на засідання не з’явився, а його місцеперебування станом на 18 листопада невідоме.

Додамо, раніше адвокат Руслан Ружицький пояснив, чому Остап Стахів підлягає мобілізації попри кримінальні справи.

Нагадаємо, 31 жовтня група оповіщення ТЦК та поліція затримали Остапа Стахів на АЗС у Львові. За інформацією обласного ТЦК, він перебував у розшуку з 6 березня 2026 року як порушник військового обліку. 1 листопада, стало відомо, що Остап Стахів пройшов ВЛК і його мобілізували на військову службу.

5 листопада він вчинив СЗЧ із навчального центру Військово-морських сил ЗСУ. Про те, що він самовільно покинув навчальний центр і прямує в напрямку Львова, Стахів розповів у відеозверненні. За СЗЧ Остапу Стахіву загрожує кримінальна відповідальність за ст. 407 ККУ. В умовах воєнного стану йому загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Зокрема, він заявив, що не підлягає мобілізації через підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою, а також за ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Що відомо про Остапа Стахіва?

Восени 2024 року Остапу Стахіву оголосили підозру у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. У грудні того ж року він вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 908 тис. грн.

За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення Остап Стахів публічно стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах він публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

Також він організував псевдожурналістські онлайн-курси, під час яких навчав учасників протидіяти мобілізації. Вартість навчання становила 7 тис. грн. Після завершення курсів учасникам видавали посвідчення журналістів газети, яка не мала чинної акредитації. Водночас Стахів обіцяв учасникам документи міжнародного зразка.

З 2020 року Стахів є лідером антивакцинаторів в Україні. Після повномасштабного вторгнення він розгорнув антимобілізаційну кампанію і розповідає, як протидіяти ТЦК. У 2021 році Остап Стахів отримав підозру у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) через заклик до антивакцинаторського мітингу під Верховною Радою.