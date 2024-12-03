Остап Стахів під час одного із засідань у Галицькому райсуді

У вівторок, 3 грудня, підозрюваний у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ Остап Стахів вийшов з СІЗО, де він перебував з 2 жовтня. Спочатку Стахів перебував під вартою без можливості сплатити заставу, однак 28 листопада суддя Галицького райсуду Ірина Волоско змінила запобіжний захід з можливістю сплатити 908 тис. грн застави. Прихильникам Стахіва вдалось зібрати всю суму за п’ять днів. Відео того, як усміхнений Остап Стахів з двома пакетами виходить із СІЗО на вулиці Городоцькій у Львові, опублікував його соратник Жан Новосельцев.

Зазначимо, що прихильники Остапа Стахіва вдруге збирали йому гроші на заставу. Вперше вони зробили це 2021 року, коли провокатор отримав підозру у поваленні конституційного ладу й перебував у СІЗО. Соратники Стахіва назбирали мільйон приблизно за тиждень.

39-річний псевдоактивіст Остап Стахів отримав підозри у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ 25 вересня. Справа щодо шахрайства стосується «журналістських» курсів, які він проводив з 2023 по 2024 рік разом з провокатором Олегом Геричем та пропагандистом Жаном Новосельцевим. Зазначимо, що керував збором застави для Стахіва саме Новосельцев щодо якого також відкрита кримінальна справа про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. ZAXID.NET у липні 2024 року писав, що Солом'янський районний суд Києва відправив Новосельцева в СІЗО з можливістю внести 242 тис. грн застави, яку він сплатив і вийшов з-під варти.

Підозра Остапу Стахіву про перешкоджання законній діяльності ЗСУ стосується інциденту на початку 2024 року, коли він публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів ЗСУ – особового ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості. У суді прокурор стверджував, що ця локація не була відома публічно. Крім цього, за інформацією слідства, Стахів неодноразово заявляв, що російську збройну агресію спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву.

Після вручення двох підозр суддя Галицького райсуду Віктор Романюк 2 жовтня з п'ятої спроби відправив Стахіва до СІЗО. Псевдоактивіст не приходив до суду, скаржився на погане самопочуття та подавав низку клопотань, щоб відтермінувати обрання запобіжного заходу. Суддя Віктор Романюк заявив, що Стахів зловживає своїми правами. Крім цього, десятки прихильників псевдоактивіста цькували журналістів, які прийшли висвітлювати справу. ZAXID.NET відвідав всі засідання й розповів, що відбувалось під час обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Остап Стахів у 2021 році також отримав підозру у спробу повалення конституційного ладу. Псевдоактивіст восени того ж року організовував у Києві масштабний протест проти вакцинації, на який людей звозили автобусами. На підтримку Стахіва виступив херсонський колаборант Кирило Стремоусов. На приїзд Стремоусова до Львова реагував мер Андрій Садовий. Галицький райсуд відправив Стахіва в СІЗО з можливістю сплатити 1 млн грн застави, яку його прихильники зібрали майже за тиждень. Провокатор вийшов з-під варти, а зібрані гроші перерахували на ЗСУ. Стахіва також відправляли на примусову психіатричну експертизу, але лікарі визнали його психічно здоровим.

Додамо, що справу про повалення конституційного ладу почали слухати весною 2022 року. Спочатку вона перебувала у Галицькому райсуді Львова, але Стахів домігся того, що наразі її розглядає Печерський райсуд Києва. ZAXID.NET розповідав, що відбувалося на судових засіданнях і як Стахіву вдається затягувати справу.