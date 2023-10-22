Галицький районний суд Львова другий рік розглядає справу псевдоактивіста та провокатора Остапа Стахіва. Його підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, або на захоплення державної влади. У жовтні 2021 року Стахів закликав своїх прихильників іти під Верховну Раду на мітинг антивакцинаторів. Вже 16 листопада у квартирі антивакцинатора відбулися обшуки й він отримав підозру. У Службі безпеки України повідомляли, що дії Стахіва та його прибічників координували з Росії, щоб створювати на території України «територіальні громади із власною "міліцією" та "економікою"». Антивакцинатору загрожує десять років в'язниці з можливою конфіскацією майна.

Попри те, що справу почали розглядати ще у квітні 2022 року, Остапу Стахіву досі не оголосили обвинувальний акт, а один із його захисників просить час, щоб ознайомитися із матеріалами досудового розслідування. Попередні засідання часто не відбувалися саме через клопотання адвокатів антивакцинатора. Таку тактику можна вважати спробою затягнути судовий розгляд. Однак терміну давності справа не має.

ZAXID.NET відвідав суд у п'ятницю, 20 жовтня та розповідає, як Остап Стахів захищається, лякає хворобами та порівнює себе з В'ячеславом Чорноволом.

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За кілька хвилин до 13:00 до Галицького райсуду заходять семеро людей. Охорона просить частину з них вийти на вулицю, щоб не було тисняви, всі встигли відмітитись в журналі відвідувань й пройти через турнікет. Це – прихильники Остапа Стахіва, якого судять у справі повалення конституційного ладу. Минуле засідання не відбулось, оскільки до суду не прийшов ні адвокат, ні підозрюваний. Тепер же Стахів зустрічає свою групу підтримки обіймами. Серед них адвокат Михайло Магарський та учасники мітингів проти вакцинації у 2021 році. Вони також привели на суд хлопчика приблизно 10 років [це син однієї з прихильниць Стахіва Крістіни Дружиніної. Хлопчик в залі суду підтримуватиме підозрюваного та фотографуватиметься з ним].

«Остапе, то чиї журналісти? Наші?», – запитує чоловік із групи підтримки, показуючи на репортерок ZAXID.NET та «Судового репортера».

«Ні, Коломойського», – зиркає Стахів і починає сміятися.

У коридорі другого поверху на засідання чекає прокурор Олег Телефанко. Стахів киває в бік прокурора, показуючи його своїм прихильникам. Згодом звертає увагу на журналістку «Судового репортера» Катерину Трохимчук. Стахів переслідував та провокував її після засідання 8 червня 2023 року. А ще знімав все на відео, яке згодом опублікував в соцмережах.

«Малалєтка життя не знає. Писала про антиукраїнські дії! Які є підстави чи докази? Ото вона сидить. Пише, що я порушував карантинні дії. Зараз не придумали, що сказати і як збрехати», – жаліється своїм прихильникам Стахів.

Згодом він розпитує, як в кого справи, розповідає про медицину й пропонує вийти на каву. Початок засідання затримується майже на годину.

Стахів з адвокатом заходять до зали суду. Вони займають свої місця. Ще один захисник Микола Кремінець приєднується по відеозв'язку. Навпроти опонентів сідає прокурор. Група підтримки Стахіва займає дві лавки. Троє людей дістають телефони й починають знімати. Стахів переглядається з адвокатом і посміхається.

До зали заходить суддя Христина Мисько: «Готові? Галицький районний суд розпочинає слухати справу щодо Остапа Стахіва, підозрюваного у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 109 КК України. Сьогодні у нас присутній Стахів. Присутні два його захисники. У нас лишилося нерозглянуте клопотання адвоката Магарського про повернення обвинувального акту прокуророві. Будь ласка, пропоную перейти до розгляду клопотання по суті. Немає заперечень? Ви вже його оголошували на минулому судовому засіданні».

Суддя Христина Мисько (Фото ZAXID.NET)

Адвокат Михайло Магарський повільно перелічує причини, чому він хоче повернути обвинувальний акт прокуророві. Він переконує, що у документі є порушення кримінально-процесуального кодексу й сторона захисту не ознайомилася з усіма матеріалами справи через прокурора. Захисник відстоював таку позицію й на минулих судових засіданнях.

«Поки не будуть відкриті всім захисникам матеріали кримінального провадження, то сторона захисту не може сформулювати з наявних у нас матеріалів (а їх недостатньо), які докази слід надавати для спростування обвинувального акту. Про час і місце відкриття матеріалів провадження захисника не повідомили. Жодних ухвал слідчого судді захисник не отримував», – каже Михайло Магарський.

Після цього він вказує на нібито помилки в документах або відсутність інформації. Адвокат переконує, що немає хронологічного викладу процесуальних дій.

«Отже розділ перший, рядок десятий… Це слідча дія, вчинена 15 листопада, а після 11 рядка всі процесуальні слідчі дії датуються 13 листопада. Хронологія належно не відображена. Так само в розділі другому рядок третій – 11 листопада, а вже рядок четвертий – 4 листопада… З реєстру взагалі неможливо встановити, як це слідство відбувалося, навіть який день календаря був. Крім того, є порушення статті 290-291 КПК. Досудове розслідування відбувалося необ'єктивно, а обвинувальний акт від 22 квітня 2022 року не відповідає вимогам закону. Прошу повернути обвинувальний акт прокурору», – клопоче адвокат Магарський.

Остап Стахів повністю підтримав захисника. З усім погоджується через відеозв'язок інший адвокат Микола Кремінець. Він дорікає прокуророві Олегу Телефанку.

«Наперед випереджаю відповідь прокурора, який розповість нам, що це була технічна помилка, неподобство якесь. Тому, ваша честь, на мою думку, прокурор може виправити всі помилки, щоб ми надалі могли вести судові засідання відповідно до КПК, а також надати можливість стороні захисту, а саме адвокату Магарському, відкрити матеріали справи для підтвердження невинуватості Стахіва. Я підтримую клопотання, прошу його задовольнити й надати прокурору для виправлення всіх помилок», – каже з екрана адвокат Кремінець.

Адвокат Микола Кремінець (Фото ZAXID.NET)

Прокурор відповів, що вважає такі висловлювання образою у свій бік. Суддя Христина Мисько просить адвоката Кремінця поводитись на засіданні у межах допустимого ділового діалогу.

«Сторона обвинувачення детально ознайомилась з клопотанням адвоката Магарського ще 6 липня 2023 року. Як в письмовому клопотанні про повернення обвинувального акту, так і сьогодні у виступі адвоката Магарського я не почув жодної підстави, передбаченої статтею 291 про повернення обвинувального акту. Жодної підстави, яка б свідчила, що обвинувальний акт не відповідає вимогам КПК», – говорить прокурор.

Він не погоджується з Магарським й наголошує, що підстави для повернення обвинувального акту немає. Він зазначив, що досудове розслідування завершили у квітні 2022 року, а Стахів та Кремінець ознайомилися з матеріалами 13 квітня, а Магарський свідомо не робив цього.

«Магарський уникав ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. Це не мої голослівні вислови. Це підтверджене ухвалою слідчого суді, який встановив строк адвокату Магарському для ознайомлення з матеріалами досудового дослідження. Копію ухвали я долучив до свого заперечення. Повторне клопотання вважаю затягуванням часу», – каже прокурор.

Присутній у залі адвокат просить оголосити ухвалу, згідно з якою йому надавали термін для ознайомлення зі справою. Суддя відповідає, що все є у матеріалах справи.

«Я не бачив…», – говорить Магарський.

«Ви мали ознайомитися перед судовим засіданням. Правильно?», – різко відповідає Христина Мисько.

У Стахіва й адвоката Кремінця немає доповнень. Суддя встає з-за столу, щоб вийти у нарадчу кімнату для розгляду клопотання. Вона перечіплюється через сходинку і падає. Прихильники Стахіва фільмують це на телефони. Стахів з Магарським підбігають й допомагають суді встати. Христина Мисько розгублена, але запевняє, що все добре. Вона просить не фіксувати її на відео й виходить із зали.

«Та подивись, який тут підйом. То сюди якась енергія сходить. Богоприсутність! То через те, що тут вся ця неправда робиться…», – одразу знаходить потрібне пояснення Стахів.

Він підходить до своїх прихильників, які продовжують його знімати. Стахів тримає в руках обвинувальний акт.

«Знаєте, що тут пише? Все базується на тому, що я порушив обмеження встановленні Кабінетом Міністрів. А тепер питання! Кабмін може обмежити права й свободи людини? Оце все фількіна грамота, тому що є рішення Конституційного Суду за серпень 2020 року, що постанова Кабміну про всі лохотрони-карантини не може обмежити права та свободи людини та громадянина. Тобто ці, хто клепав постанови, порушили Конституцію. Розумієте?», – жаліється Стахів перед камерами телефонів своїх прихильників.

Він обурюється, що судять за організацію акцій та малювання плакатів. Стахів починає говорити емоційніше й кашляє: «Відкрите двері, дайте води. Тут такий порох, що аж суддя впала».

«Открой дверь», – просять хлопчика, який прийшов з мамою підтримати Стахіва.

Сам Стахів продовжує інтерпретувати звинувачення СБУ у зручний для себе спосіб.

«Продажні проститутки-журналісти писали, що є Москва й Росія. Цього всього в обвинувальному акті нема! Акція, автобуси, плакати, виступ біля Верховної Ради. Все! Ті, що порушили Конституцію, то їх не притягують до кримінальної відповідальності, а той, хто не порушує... Наша акція називалася "За конституційний лад!". Мені говорять, що я закликав людей їхати, тому акція стала можливою для всіх українців. Це великий злочин, що люди могли їхати! Це капець! Обвинувальний акт готував прокурор Зєнін Гіоргій Канстантіновіч, який втік з України, бо його жінка Бєсєдіна говорила, що треба зустрічати військових РФ з триколором в кишені. Це зафіксували три судді на Саксаганського, 13, подали в СБУ. Він і вона звільнилися, втекли з України», – не заспокоюється Стахів.

Він озирається і бачить, що у судовій залі залишилися тільки його прибічники та журналістка ZAXID.NET. Стахів підходить. Його прихильники розвертають камери.

«Ото сидить журналістка. Ви напишете, що мій прокурор, коли в мене були обшуки, втік з України? Його жінка звинувачена в колаборації! Чому СБУ не арештувала жінку прокурора? Чому проти мого прокурора не порушили кримінальну справу? Як в час війни вони втекли з України? Не цікаво вам було? Назвіть себе, будь ласка. ZAXID.NET?», – підвищує голос Стахів. Його прихильники видають довге «у-у-у» й пожвавлюються.

«Оце зараз я візьму по ZAXID.NET. Це помийка, яка ображала людей. Ви це знаєте, чи ні?», – Стахів дістає телефон й нервово шукає новини.

Хтось з прихильників вигукує: «Вона не може нічого сказати, бо звільнять!».

«Що то ви останнє за мене писали! "Львівський провокатор і антивакцинатор Остап Стахів відкрив курси журналістів"… Що таке провокатор і антивакцинатор? Я хоч раз виступав проти вакцинації? Хоч один раз! Дайте відповідь! Ви написали, що я антивакцинатор! Я за вільний вибір – хочете робіть, а хочете нє. Що таке провокатор? Це взагалі не понятно. Далі… Що таке псевдоактивіст? Я голова громадської організації! Тепер йдемо далі. Я не приховую, що наші працівники-журналісти відстоюватимуть свої права та свободи. Це злочин?», – виголошує Стахів, його обличчя червоніє.

Зазначимо, що підсудний у своїх відео називає коронавірус вигаданою хворобою, а вакцину «шмурдяком». Крім цього, він неодноразово влаштовував мітинги, де декларував, що виступає проти щеплень.

Він підходить ближче до бильця перед лавкою. Підсудний гортає новини й продовжує звинувачувати в брехні.

«Що вони про мене пишуть! Львівський суд перерахував 1 млн грн застави Остапа Стахіва. Даю питання! Чи ви в курсі, що суд не може перерахувати заставу? Чому такий обман, чого ви не пишете, що Стахів та ті дві людини, які внесли заставу, перерахували гроші? Йдем далі. Наступний обман цієї помийки! Психіатрична експертиза визнала Остапа Стахіва осудним. Таку саму експертизу проходив Чорновіл і Левко Лук'яненко. Тоді їх відправляло КГБ, а тепер відправляє прокуратура. Вони визнали мене здоровим, вони не визнають осудним! А помийка пише осудний. Йдем далі», – продовжує маніпулювати Стахів, нервово гортаючи стрічку новин.

Хтось з прихильників повільно говорить: «За завідомо неправдиві теж є відповідальність».

«Чого ви пишете, що СБУ оголосила підозру Стахіву на захоплення України з громадянами Росії? В обвинувальному акті пише, що з невстановленими ніким особами. Ви, помийко! І представляєте тут помийну яму! Ви це розумієте чи нє? Я питаю!», – істерить Стахів.

Прихильниця Стахіва обурливо: «Ото журналіст! Відповісти не може».

Прихильники Стахіва привели на суд дитину (Фото ZAXID.NET)

«Зараз понаходимо ще. Ця помийка показала типу мій телефон. У мене айфон 10, а тут не айфон 10», – продовжує обурюватися Стахів, але миттю припиняє кричати і швидко йде на своє місце, як тільки двері нарадчої кімнати відкриваються і в залу заходить суддя. Стахів улесливо запитує, чи все добре з її здоров'ям.

Суддя стримано відповідає, що все гаразд і відмовляє у задоволенні клопотання захисника. Адвокат Магарський виступає проти закриття підготовчого судового засідання. Він каже, що йому потрібен час на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування. Наступне засідання суддя Христина Мисько призначає на 20 листопада.

«Сподіваюсь не побачити в інтернеті відео, як я впала. Сподіваюсь на розуміння. Я дійсно спіткнулася. Під вашу відповідальність», – звертається суддя до Стахіва.

«Я не знімав! Але то був прямий ефір. Але ми тоді не будемо це тиражувати ніде», – запевняє підсудний.

Остап Стахів (Фото ZAXID.NET)

Суддя виходить. Підозрюваний знову дістає свій телефон, підбігає до журналістки ZAXID.NET.

«Дивіться, ще такий момент, – стає сміливішим Стахів, – ваше медіа писало, що я коловся "Супутником". Знаєте про це чи нє? А на підставі чого ви написали, що я вколовся "Супутником"? [ZAXID.NET не писав, що Стахів вакцинувався "Супутником V" ] Можете відповісти? Хоч на одне питання! Кого ви з себе зробили? Ви хоч усвідомлюєте? Представник ZAXID.NET, дайте відповідь! Вам не встидно? Ви мені приписали чужу державу! Ви людей нацьковуєте на мене! Ви думаєте, що Бога немає?! Ви знаєте, що мій прокурор хворий на рак? Знаєте? Ви не боїтеся? Вам не страшно? Ви йдете проти Бога й людей! Проти народу й українців! Ганьба ZAXID.NET!», – вигукує Стахів.

«Воно таке зашугане!», – гукає прибічниця провокатора до журналістки, яка весь цей час ігнорувала провокації підсудного і його поплічників.

Вся компанія галасує і сміється. Серед них радіє дитина, яку заохочує до цього мама. У дверях співчутливо дивиться охоронець.