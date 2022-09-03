37-річний Остап Стахів вийшо під заставу ще на початку року , а тепер до вироку суду перебувати під особистим зобов'язанням

Галицький районний суд пом'якшив запобіжний захід лідеру руху антивакцинаторів, львів'янину Остапу Стахіву на особисте зобов'язання. А сплачену заставу, яку за правилами мали повернути Стахіву, перерахували на спецрахунок для допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, 18 листопада 2021 року Галицький райсуд Львова арештував Остапа Стахіва на два місяці з можливістю внесення 998,8 тис. грн застави. Остапа Стахіва підозрюють у порушенні ч. 1, 2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). 30 листопада Остап Стахів вніс заставу, однак його відправили на примусову судову експертизу в психіатричну лікарню. У січні 2022 року ця експертиза визнала Стахіва осудним і його відпустили під заставу, зобов'язавши здати закордонний паспорт і періодично з'являтись в орган пробації.

30 березня Остап Стахів та його адвокат Микола Кремінець звернулись до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу за особисте зобов'язання. Таке прохання адвокат Стахіва мотивував тим, що його клієнт не уникав і не планує уникати слідства та засідань суду та впливати на свідків цієї справи. Окрім того, Микола Кремінець заявив, що Остап Стахів з 24 лютого активно волонтерить і допомагає переселенцям.

Також Остап Стахів зазначив у суді, що не проти, якщо суму всю суму його застави перерахують на допомогу Збройним силам України. Ці гроші, нагадаємо, Стахіву зібрали однодумці за 10 днів.

Прокурор Георгій Зенін не заперечив у суді пом'якшення Остапу Стахіву запобіжного заходу.

Суддя Олег Юрків на засіданні 31 березня задовольнив клопотання захисту Остапа Стахіва і змінив йому запобіжний захід на особисте зобов'язання. Внесену за Стахіва заставу у розмірі 998,8 тис. грн перерахували на спецрахнок Нацбанку для допомоги ЗСУ.

Додамо, що пізніше суд також зняв арешт з частини майна Стахіва, зокрема, банківських карток, мобільних телефонів, флешок, комп'ютерів. Також Стахівку повернули понад 73 тис. грн, знайдених під обшуків у його квартирі.

З початку повномасштабного вторгнення РВ в Україну Остап Стахів збирав пожертви нібито на гуманітарну допомогу переселенцям. Зараз він збирає гроші на підтримку свого каналу у Telegram, аудиторія якого становить трохи більше 12 тис. підписників. Стахів продовжує записувати відео про шкоду вакцинації, а також щодо різноманітних всесвітніх змов.

Варто додати, що раніше на підтримку Остапа Стахіва виступав Кирило Стремоусов, який особисто приїжджав у Львів з Херсону. Після вторгнення РФ в Україну Стремоусова призначили «заступником голови» окупаційної адміністрації Херсонщини. Зараз колаборант Стремоусов перебуває у Воронежі, в Україні його чекає тюрма за співучасть у воєнних злочинах РФ.