Втеча колаборанта Кирила Стремоусова відбулася на тлі повідомлень про наступ ЗСУ

Так званий заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов утік з України до російського міста Воронеж. Про це стало відомо з аналізу відеозвернення колаборанта, яке він там записав, повідомив активіст Сергій Стерненко.

Як повідомляється, Ймовірно, Стремоусов перебував у готелі Marriott. З російського міста зрадник записав «звернення», в якому вкотре озвучив свої фантазії про те, що «Росія у Херсоні назавжди». «На задньому тлі видно і Благовіщенський собор Воронєжа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вул. Революції, 29 (технікум будівельних технологій)», – написав Стерненко.

Позаду у колаборанта також видно Воронезьке водосховище. За координатами ідентифікованих об'єктів вдалося вирахувати й точне місце перебування зрадника – готель Marriott у Воронежі. Пізніше Стрємоусов особисто підтвердив, що перебуває у Росії, не уточнивши назви міста: Я справді у Росії і постійно пересуваюсь.

Втеча колаборанта відбулася на тлі новин про контрнаступ сил оборони України за кількома напрямками в Херсонській області.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні в Голій Пристані знайшли мертвим підозрюваного в держзраді народного депутат Олексія Ковальова, який з березня перебував на тимчасово захопленій росіянами території Херсонської області та співпрацював з окупантами.