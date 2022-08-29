22 червня стало відомо, що невідомі підірвали автомобіль Олексія Ковальова, але він вижив

Ввечері у неділю, 28 серпня, одразу декілька анонімних телеграм-каналів, а також українських видань повідомили про вбивство на окупованій території Херсонської області колишнього нардепа від «Слуги народу», колаборанта Олексія Ковальова. Зокрема, про це повідомила «Українська правда» з посиланням на джерела в «Слузі народу». Також цю інформацію поширило херсонське видання «Мост» і депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«З’явилась інформація, що в Залізному Порту вбито екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого «міністра» повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили», – написав Хлань у Facebook.

Джерело «Української правди» в «Слузі народу» підтвердило інформацію про смерть Ковальова.

«Так, правда», – цитує співрозмовника видання.

Водночас виданню «Мост» у правоохоронних органах опосередковано підтвердили інформацію про смерть Ковальова. При цьому видання зазначає, що джерела обережні з твердженнями, оскільки є вірогідність інсценування.

Як інформував ZAXID.NET, депутату Верховної Ради Олексію Ковальову 6 липня висунули підозру в державній зраді

Після повномасштабного вторгнення Росії і окупації Херсонської області, Ковальов поїхав в захоплений регіон нібито для роботи з виборцями. Однак пізніше на своїй сторінці нардеп оприлюднив план повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонської області в економічну модель Росії. Потім стало відомо, що окупанти призначили Ковальова на псевдопосаду «заступника глави уряду Херсонської області».

22 червня стало відомо, що невідомі підірвали автомобіль Ковальова на Херсонщині, але він вижив. 30 червня зрадник записав відео з лікарні, в якому звинуватив українські спецслужби у диверсії.

Ковальов потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від партії «Слуга народу». Після втечі Ковальова на Херсонщину, звідки він походить, однопартійці запідозрили його в державній зраді і виключили з партії. Водночас депутатського мандата його досі не позбавили.