У партії «Слуга народу» сумніваються, що Олексій Ковальов не співпрацює з росіянами на окупованій Херсонщині

Партія «Слуга народу» призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй парламентській фракції через підозру в державній зраді і просить правоохоронців розслідувати, чи став він на бік Росії у Херсонській області. Про це йдеться у спільній заяві Політичної партії «Слуга народу» і однойменної фракції у Верховній Раді.

«Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), в даний момент перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа, перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації. Він, за його ж словами, здійснює на тимчасово захопленій території діяльність із надання гуманітарної допомоги. Крім того, він не відвідує пленарні засідання Верховної Ради України, не бере участі у голосуваннях за важливі в умовах воєнного стану законопроекти. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав», – сказано в заяві, яку в четвер, 28 квітня, опублікувала речниця партії Юлія Палійчук.

Депутати зауважили, що поведінка Олексія Ковальова та випадки його спілкування із окупаційними військами викликають підозру у здійсненні ним державної зради, «адже під час повномасштабного вторгнення Росії на тимчасово захоплених територіях (у тому числі в Херсонській області) окупаційні війська викрадають діючих та колишніх очільників органів місцевого самоврядування, педагогів, митців, керівників підприємств, проводять примусову мобілізацію чоловіків до окупаційних військ».

Також у партії зазначили, що інші її члени,зокрема – місцеві депутати, організовують мітинги проти окупації, на підтримку спротиву України, через що ризикують власним життям і свободою.

«На цьому тлі поведінка Ковальова є несумісною ані зі званням народного депутата України, ані тим більше – з членством у фракції “Слуга народу”. Його поведінка не лише кидає тінь на імідж партії, яка його висунула кандидатом у народні депутати, і фракції, в якій він перебуває», – наголошується в заяві.

На підставі цих фактів партія вирішила виключити Ковальова із фракції, а також закликала генпрокурорку Ірину Венедіктову і голову СБУ Івана Баканова розслідувати дії депутата. На підставі цього розслідування «Слуга народу» обіцяє прийняти щодо Ковальова «політичне рішення». Очевидно, йдеться про його виключення з лав партії.

Нагадаємо, Олексій Ковальов став відомим широкій громадськості лише після того, як купив «4 канал» у Дмитра Добродомова. Водночас цей актив він задекларував як подарунок батьків.

7 квітня стало відомо, що Ковальов повернувся до Голої Пристані Херсонської області, яка перебуває під контролем російських загарбників. В інтерв’ю «Радіо Свобода» Ковальов пояснював свій переїзд тим, що у нього там є бізнес, який потрібно захищати від мародерства. Публічно він виступає з проукраїнською позицією і стверджує, що з російськими військовими не співпрацює.

Однопартійці Ковальова натомість сумнівабються в тому, що дописи, які з’являються на його сторінках у соцмережах, пише він сам і припускають, що його телефон може бути в загарбників.