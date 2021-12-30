Нардепу від «Слуги народу» Олексію Ковальову тепер офіційно належить 100% ТОВ «ТРК Інтеррадіо»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олексій Ковальов задекларував купівлю «4 каналу» за понад 4 млн грн як подарунок від батьків. Про зміни у декларації нардепа від 29 грудня повідомила «Українська правда».

Подарунок у вигляді 50% у статутному капіталі ТОВ «ТРК Інтеррадіо» нардеп отримав від Івана Ковальова та ще 50% від Наталії Ковальової. Вартість подарунків – по 2,18 млн грн. Крім того, нардеп отримав від Івана Ковальова ще один подарунок – 39% у статутному капіталі ТОВ «Ар Ті Ай Продакшн» (ціна – 195 тис. грн.).

Про те, що нардеп від СН Олексій Ковальов придбав ТОВ «ТРК Інтеррадіо» («4 канал»), який раніше належав львів’янам Дмитру Добродомову і Андрію Мисику, стало відомо 28 грудня.

Тепер йому офіційно належить 100% ТОВ «ТРК Інтеррадіо», сума статутного фонду становить 4,36 млн грн. За даними держреєстру, кінцевими бенефіціарними власниками вказано Івана Ковальова та Наталію Ковальову (ймовірно, батьків нардепа).

Дмитро Добродомов і Андрій Мисик були співвласниками «4 канал», після того як у вересні 2021-го зі складу власників вийшов юрист і медіаменеджер Максим Варламов. Сам Добродомов став співвласником і директором телеканалу в лютому 2021 року, купивши частку Андрія Кісери.