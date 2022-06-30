Український нардеп-колаборант Олексій Ковальов потрапив до лікарні. Раніше повідомлялося про підрив його автомобіля

Народний депутат України Олексій Ковальов, який потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від «Слуги народу», а після початку війни став на бік російських загарбників на Херсонщині, звинуватив українські спецслужби в тому, що вони вчинили проти нього диверсію. Відповідне відео Ковальова опублікувала російська пропагандистська агенція «РИА Новости». Раніше в Україні стало відомо про те, що автомобіль зрадника Ковальова підірвали, але він вижив.

«Щодо мене, на мою думку, було скоєно диверсію спеціальними службами України щодо громадянина України. Я живий-здоровий, планую повернутися до виконання своїх прямих функціональних обов’язків з понеділка», – сказав на відео Ковальов, не уточнивши, що саме є його «прямими функціональними обов’язками».

Ковальов наголосив, що буде залишатися з людьми на своєму виборчому окрузі до закінчення його депутатських повноважень.

Державна зрада Олексія Ковальова: що відомо

Олексій Ковальов обрався у 2019 році на одному із округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» та був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики, але став відомим широкій громадськості лише після того, як купив «4 канал» у Дмитра Добродомова. Водночас цей актив він задекларував як подарунок батьків.

28 лютого Ковальов повернувся до Голої Пристані Херсонської області, яка перебуває під контролем російських загарбників. В інтерв’ю «Радіо Свобода» Ковальов пояснював свій переїзд тим, що у нього там є бізнес, який потрібно захищати від мародерства.

Спершу Ковальов виступав з проукраїнською позицією і стверджував, що з російськими військовими не співпрацює. Водночас у його однопартійців виникли сумніви в цих словах, адже окупанти викрадають і вбивають проукраїнське населення області, а чинного народного депутата окупанти навіть не затримували. У зв’язку з цим Ковальова виключили зі «Слуги народу», водночас він і досі є народним депутатом України.

8 червня Олексій Ковальов фактично зізнався в колабораціонізмі: на своїй сторінці у Facebook депутат розповів про зустріч з представником адміністрації Путіна і сказав, що «Росія тут [на Херсонщині] всерйоз і назавжди». Також Ковальов заявив, що планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії з усіма інструментами підтримки аграріїв, які діють у РФ. Водночас він не згадав про те, як окупанти грабують місцевих фермерів, забираючи в них продукцію, яку потім продають в окупованому Криму або вивозять до Росії.

22 червня Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ», повідомив, що автомобіль олексія ковальова підірвали в окупованій Херсонській області. Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що авто підірвали, але ковальов живий.