Олексій Ковальов написав схвальний допис про російську окупацію Херсонщини

Народний депутат від «Слуги народу» Олексій Ковальов, який у лютому втік на окуповану Херсонщину, написав у Facebook допис, у якому розповів про зустріч із представником Кремля в окупованому обласному центрі та й загалом схвально відгукнувся про Росію.

8 червня Ковальов написав, що напередодні він, разом з фермерами Херсонської області зустрівся з першим заступником керівника Адміністрації президента Росії Сєргєєм Кірієнком. Цю зустріч сам чинний народний депутат України назвав «дуже важливою» для себе.

«По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди!», – наголосив нардеп.

За його словами, вони обговорили низку питань, піднятих фермерами. Ковальов заявив, що планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії з усіма інструментами підтримки аграріїв, які діють у РФ.

«Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує і розуміє», – вважає депутат Верховної Ради, який був обраний від партії «Слуга народу».

Він додав, що на зустрічі також обговорювався статус Херсонської області. «Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається», – переконаний депутат-втікач.

Водночас фото-чи відеодоказів на підтвердження своїх слів Ковальов не надав.

Нагадаємо, Олексій Ковальов став відомим широкій громадськості лише після того, як купив «4 канал» у Дмитра Добродомова. Водночас цей актив він задекларував як подарунок батьків.

28 лютого Ковальов повернувся до Голої Пристані Херсонської області, яка перебуває під контролем російських загарбників. В інтерв’ю «Радіо Свобода» Ковальов пояснював свій переїзд тим, що у нього там є бізнес, який потрібно захищати від мародерства.

Публічно Ковальов виступав з проукраїнською позицією і стверджував, що з російськими військовими не співпрацює. Водночас у його однопартійців виникли сумніви в цих словах, адже окупанти викрадають івбивають проукраїнське населення області, а чинного народного депутата окупанти навіть не затримували. У зв’язку з цим Ковальова виключили зі «Слуги народу», водночас він і досі є народним депутатом України.

На час написання новини на сторінці Ковальова не було його публічних авторських дописів, окрім допису про його зустріч з путінським чиновником.