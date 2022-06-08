Олексій Ковальов ще у лютому втік на окуповану Херсонщину

Парламентська фракція партії «Слуга народу» ініціюватиме позбавлення мандата народного депутата свого колишнього колегу Олексія Ковальова, який на окупованій Херсонщині співпрацює з росіянами. Партія також звернеться до прокуратури і СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів та майна відповідно до чинного законодавства. Про це йдеться у відповідній заяві партії, яка була оприлюднена 8 червня.

У СН нагадали, що ще 28 квітня спільну заяву стосовно народного депутата Олексія Ковальова, обраного у виборчому окрузі 186 (Херсонська область). Станом на той момент, народний депутат добровільно перебував на тимчасово захопленій території та спілкувався із російськими військовими. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав, а перевірити факти з обʼєктивних причин було неможливо.

«Ще тоді партія і фракція дійшли висновку, що навіть з наявної інформації така поведінка несумісна із званням народного депутата і тим більше — членством у фракції «Слуга народу». Тоді ми вирішили виключити Ковальова з фракції та звернулися до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової та голови СБУ Геннадія Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу», – йдеться у заяві.

У політичній силі вказують, що останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після «наради» в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації Кірієнком, переконливо свідчать про те, що «колишній колега став колаборантом агресора».

«Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні», – йдеться у заяві.

Саме тому у СН вирішили звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України відповідно до чинного законодавства

Також депутати планують звернутися до прокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно з чинним законодавства.

Крім того, вони ініціюють звернення до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши міру покарання згідно із законом

«Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону. Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно - немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду», – йдеться в оприлюдненій заяві.

Нагадаємо, що сьогодні народний депутат Олексій Ковальов, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався, що співпрацює з російськими загарбниками і підтримав можливу анексію регіону до Росії.