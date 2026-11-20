У Львові та області 20 листопада працює ППО

У ніч на п’ятницю, 20 листопада, російські військові атакували Львів та область ударними дронами. У регіоні пролунали вибухи, влада повідомила про дроново-ракетну небезпеку та роботу ППО.

Жовтий рівень тривоги, що означає загрозу ударних дронів, оголосили на Львівщині о 02:25. О 04:16 начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про роботу протиповітряної оборони. О 04:20 оголосили відбій повітряної тривоги.

Вже о 04:26 Максим Козицький повідомив про загрозу ударних дронів для Львівського району. О 05:50 Служба цивільного захисту сповістила про дронову небезпеку у Дрогобицькому, Золочівському, Львівському, Самбірському, Стрийському, Шептицькому та Яворівському районах. За годину – о 06:32 – у цих же районах оголосили червоний рівень небезпеки – загрозу ракетного удару.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що захід України перебуває під комбінованою атакою.

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«Триває комбінована атака! Група крилатих ракет “Калібр” рухається в напрямку заходу України. Залишайтеся в укриттях або в безпечних місцях до відбою тривоги», – написав Андрій Садовий.

Станом на 8:00 міський голова повідомив, що на вулиці Лазаренка впали уламки шахеда. Пошкоджено два автомобілі, у гуртожитку вибито вікна. На тротуарі вулиці Пулюя виявили частину ракети. На місці працюють рятувальники. У Лисиничах пошкоджено приватний будинок. Травмованих і пожежі немає.

Максим Козицький уточнив, що ворог атакував обʼєкт енергетики у Стрийському районі. Через це запровадять аварійні відключення електроенергії.

Станом на 07:25 у Львові та області триває повітряна тривога, у деяких районах виникли перебої зі світлом. Відбій оголосили о 08:27.

За інформацією голови Львівської ОВА після відбою, область пережила велику ракетно-дронову атаку. Наші оборонці неба безперервно працювали майже 6 годин. Загинули двоє людей.

Дрони збили над трьома селами у Львівському районі. В одному з них під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок. В іншому селі загорівся гараж та житловий будинок. У третьому – безпілотник збили на відкритій території.

В одному зі сіл Золочівського району після збиття ворожий безпілотник пошкодив три житлові будинки та автомобіль. Поранений 48-річний чоловік.

Нагадаємо, 17 листопада росіяни атакували Львівщину ударними дронами. Один з безпілотників впав у полі неподалік житлового будинку.

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