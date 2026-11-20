Квитковий термінал на залізничній станції «Скнилів»

Внаслідок ракетно-дронової атаки на Львів 20 листопада загинули двоє людей. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Двоє людей загинули під час атаки ворога по залізничній станції “Скнилів”. Ще щонайменше четверо постраждали», – написав очільник області.

Міський голова Львова Андрій Садовий додав, що також є влучання у квитковий термінал на залізничній станції «Скнилів». На місці працюють рятувальники та інші служби.

Загалом повідотряна тривога у місті та області тривала шість годин. Ворог запустив реактивні безпілотники та крилаті ракети.

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Дрони збили також над трьома селами у Львівському районі. В одному з них безпілотник збили на відкритій території, в іншому – під час роботи ППО кулі влучили в житловий будинок.

«Це важливе нагадування: коли працює ППО, завжди треба перебувати подалі від вікон. В іншому селі загорівся гараж та житловий будинок», – повідомив Максим Козицький.

Уламки ракети ППО виявили також на одній із вулиць у Львові.

Згодом очільник області Максим Козицький уточнив, що внаслідок російської атаки по квиткових касах у Львові кількість постраждалих зросла до семи.

Міський голова Львова зазначив, що в лікарнях міста перебувають дев’ятеро людей, які постраждали внаслідок ранкової атаки. Згодом Андрій Садовий уточнив, що кількість постраждалих зросла до 10.

«У лікарнях Львова вже 10 постраждалих внаслідок ранкової атаки. Двоє – у важкому стані, четверо – у стані середньої тяжкості. Ще чотирьох людей медики дообстежують», – йдеться у повідомленні.

Інформація про травмованих та пошкодження ще може доповнюватися.