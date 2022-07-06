Народний депутат України Олексій Ковальов перейшов на бік росіян

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова у середу, 6 липня, повідомила про підозру народному депутатові Олексію Ковальову, який втік на Херсонщину і перейшов на бік російських загарбників. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Як нагадали в Офісі генпрокурора, 12 березня 2022 року Ковальов постійно перебував на тимчасово окупованій території Херсонської області. Народний депутат публічно висловлював підтримку дій і рішень представників окупаційної влади з інтеграції тимчасово окупованих територій області в РФ. Він пропагував вирішення країною-агресором економічних питань суб’єктів сільського господарювання регіону.

У свою чергу в Державному бюро розслідувань додали, що 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.

Крім того, на початку липня Олексій Ковальов обійняв адміністративну псевдопосаду у незаконно створеному російською окупаційною адміністрацією органі – «заступника голови уряду Херсонської області».

Дії нардепа-колаборантакваліфікували за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 22 червня стало відомо, що невідомі підірвали автомобіль Ковальова на Херсонщині, але він вижив. 30 червня зрадник записав відео з лікарні, в якому звинуватив українські спецслужби у диверсії.

Ковальов потрапив до Верховної Ради як мажоритарник від партії «Слуга народу». Після втечі Ковальова на Херсонщину, звідки він походить, однопартійці запідозрили його в державній зраді і виключили з партії. Водночас депутатського мандата його досі не позбавили.