У понеділок, 29 серпня, оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що так званий 109 полк «ДНР» відійшов від деяких своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які мали його прикривати, втекли.

«109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою», – повідомили військові.

Вони оприлюднили відео з російським окупантом, який сказав, що ЗСУ бʼють «з усього, з чого тільки можна», і прорвали першу лінію оборони.

Обережно, ненормативна лексика.

Також повідомляється, що на Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.

«Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський)», – йдеться у повідомленні.

(колаж оперативного угруповання військ «Каховка»)

Таким чином, російські загарбники виявились відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території Криму.

Наразі у Херсоні та області відсутнє електропостачання, пише «Суспільне». Відтак інформація про це з'явилась і у російських ЗМІ. Там причиною назвали «аварію на підстанції».

Водночас як пише «Громадське», з посиланням на керівницю об'єднаного прес-центру Сил охорони та оборони «Південь» Наталію Гуменюк, ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України.

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