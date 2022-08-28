ЗСУ відбили наступ окупантів на трьох напрямках

На сході країни ЗСУ відбили наступ росіян на трьох напрямках: Слов’янському, Авдіївському та Бахмутському.

За інформацією Генштабу, на Бахмутському напрямку противник намагався наступати у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад. Вогневого впливу із танків, ствольної артилерії та РСЗВ зазнали райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ у напрямку Лозове – Первомайське, але отримав відсіч та відійшов.

«Обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Водяне, Орлівка, Новоолександрівка, Веселе, Нью-Йорк, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське. Завдав авіаударів біля Валентинівки та Водяного», – зазначили у Генштабі.

На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурм у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та вимушений був відійти. Були обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне, Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка.

Також ворожі обстріли велися на Харківському напрямку. Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки та Первомайського.

Також ворожі обстріли велися на Краматорському напрямку, на Новопавлівському напрямку продовжував обстріли із танків та артилерії.

З артилерії та авіації окупанти обстрілювали Південнобузький напрямок.

Також обстріли зафіксовано біля Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Малих Щербаків, Ольгівського, Степового, Новосілки та Зеленого Поля на Запорізькому напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка змін не зазнала. Також суттєвих змін не зафіксовано в акваторіях Чорного та Азовського морів.

«Загроза застосування противником крилатих ракет морського базування типу «Калібр» по об’єктах інфраструктури в глибині території України зберігається», – повідомили в Генштабі.