В окупованому Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району вночі 28 серпня прогриміли вибухи. У Мелітополі знищено одну з військових баз окупантів. А у селищі Мирному було зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму.

За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, Збройні сили України вдарили по військовій базі на територій заводу «Автокольорліт».

«В Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу «Автокольорлит». Вже протягом трьох тижнів кожного дня у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі – вони мають піти з тимчасово окупованих територій», – розповів Федоров у неділю зранку, 28 серпня.

Також він розповів, що в селищі Мирному за 10 км від міста вночі було зруйновано одну з будівель, в якій проводили підготовку до псевдореферендуму.

«За попередньою інформацією, в селищі Мирному Мелітопольського району зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму», – повідомив Іван Федоров.