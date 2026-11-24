Володимир Зеленський та Петер Мадяр зустрілись на Закарпатті 24 листопада 2026 року

У вівторок, 24 листопада, Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Зустріч президента України та угорського прем’єра відбулася на Закарпатті. Про це повідомили Володимир Зеленський та Петер Мадяр у своїх соцмережах.

Ще дорогою до України Петер Мадяр повідомив, що угорська делегація везе гуманітарну допомогу українцям. За даними «Суспільного», Угорщина передала Україні медичні монітори, ліки, генератори, а також енергетичне обладнання та транспорт. Загалом гуманітарний вантаж оцінюють приблизно в мільярд форинтів (близько 3 млн доларів).

Петер Мадяр та Володимир Зеленський відвідали Пагорб слави в Ужгороді, де поховані 315 українських військових.

«Розпочали з Петером Мадяром його перший візит до України на посаді Прем’єр-міністра Угорщини із вшанування пам’яті наших полеглих воїнів в Ужгороді. Цінуємо цю повагу до наших людей, які віддали життя за незалежність України», – написав Володимир Зеленський.

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Як повідомило «Суспільне», Петер Мадяр наголосив, що Угорщина засуджує розпочату Росією війну та від початку повномасштабного вторгнення надає Україні гуманітарну допомогу. Він також зауважив, що країна надала прихисток десяткам тисяч українських біженців.

Володимир Зеленський зауважив, що це перший візит Петера Мадяра до України на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Він назвав їхню зустріч важливою з «точки зору і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом», наголосивши на прагненні України мати близькі стосунки з країнами-сусідами.

«Візит, який обов’язково дасть позитивні результати. Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі. Дякую!», – написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, перша зустріч Володимира Зеленського та Петера Мадяра відбулася 16 жовтня у Брюсселі на полях саміту Європейської ради. Сторони обговорили вступ України до ЄС, а також права угорської національної меншини на Закарпатті.