Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через відсутність відповіді президента Володимира Зеленського на петицію про проведення відкритої пресконференції з незалежними медіа. Петиція набрала необхідну кількість голосів ще 29 вересня, однак майже два місяці залишається без відповіді. Про це повідомив журналіст-розслідувач Данило Мокрик в соцмережі Threads.

Журналіст двічі звертався до секретаріату омбудсмана зі скаргами на ігнорування петиції – 23 жовтня та 2 листопада 2026 року. У секретаріаті повідомили, що надіслали лист до Офісу президента, аби з’ясувати обставини справи. Про результати перевірки журналісту повідомлять окремо.

«З огляду на зазначене та оскільки порушене питання потребує здійснення подальшої перевірки, інформуємо про прийняте рішення щодо відкриття провадження Уповноваженого за Вашими скаргами», – заявили у відомстві.

Відповідь секретаріату омбудсмана на скарги Данила Мокрика / фото журналіста

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Агентство «Інтерфакс-Україна» зауважує, що закон вимагає розглянути електронну петицію невідкладно та відводить на це не більше десяти робочих днів з дня публікації повідомлення про початок її розгляду.

Нагадаємо, 20 серпня Офіс президента відмовився оприлюднювати на сайті глави держави електронну петицію авторства журналіста Данила Мокрика, в якій він закликав президента провести пресконференцію за участю представників незалежних українських медіа. Це сталося через місяць після завершення протестів проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. В ОП заявили, що петиція «не відповідає встановленим вимогам».

27 серпня Офіс президента оприлюднив на сайті глави держави петицію «Про проведення відкритої пресконференції Президента України з незалежними журналістами та суспільством», яку ініціювала активістка з Дніпра Анна Репіна.

У петиції Репіна запропонувала провести окрему відкриту пресконференцію, запросивши незалежних і критично налаштованих журналістів.

Серед медіа, представників яких пропонували запросити, – «Українська правда», Bihus.Info, «Слідство.Інфо», «Радіо Свобода», hromadske, The Kyiv Independent, Суспільне, NV, «Дзеркало тижня», BBC Україна, Liga.net та інші. Окремо авторка наголосила, що журналісти повинні мати можливість ставити президенту запитання без попереднього погодження їхнього змісту.

Українська служба «Радіо Свобода» нагадує, що остання публічна пресконферанція Володимира Зеленського за участі низки українських медіа відбулася на початку 2025 року. З того часу президент переважно відповідає на запитання журналістів під час закордонних візитів або зустрічей з іноземними делегаціями в Україні. Водночас такі формати передбачають обмежену кількість запитань і короткий час для спілкування з пресою.

У 2025 році Офіс президента також запровадив формат аудіовідповідей Володимира Зеленського на запитання, які журналісти надсилають заздалегідь. Однак поставити запитання в такому форматі можуть не всі медіа.