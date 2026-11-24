Підрядник має оновити дорожнє покриття та прокласти бруківку

Давидівська сільська рада уклала договір на капітальний ремонт вул. Пасічної в селі Пасіки-Зубрицькі. Згідно з даними системи Prozorro, на ремонт планують витрати 14,4 млн грн. Завершити роботи планують до кінця 2027 року.

Йдеться про капітальний ремонт на двох відрізках вул. Пасічної: від будинку №2 до будинку №18А та від будинку №37 до будинку №45. У коментарі ZAXID.NET у Давидівській сільській раді повідомили, що загальна довжина проєктованих ділянок становить 514,5 м.

У технічній документації зазначається, що підрядник має оновити дорожнє покриття, прокласти бруківку, укріпити узбіччя щебенево-піщаною сумішшю.

Також планують роботи з водовідведення. Зокрема, йдеться про демонтаж частини старого трубопроводу, прокладання нових труб та облаштування каналізації. Проєкт передбачає встановлення дорожніх знаків, а також монтаж металевого бар’єрного огородження на одній із ділянок.

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Згідно з тендером, Давидівська сільрада уклала угоду з єдиним учасником торгів – львівською компанією «Мегапромбудімпекс». За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Мегапромбудімпекс» зареєстроване у 2017 році й спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Власником та кінцевим бенефіціаром є Олег Білас – колишній оперуповноважений управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ). Після ліквідації управління у 2015 році Олег Білас почав займатися бізнесом. Йому належать також фірми «Західспецсервіс», «Біолбуд», «Мегабудімпекс», «Бітранс Логістик» та «Вест Каро Парк».

Додамо, у червні 2023 року компанію підозрювали у привласненні 285 тис. грн на ремонті тротуарів на вулиці Патона у Львові. Компанія мала виконати роботи на 8,7 млн грн. Ремонт провели влітку 2021 року, але тоді ж, за версією слідства, директор компанії-підрядника підробив документи, зазначивши перелік робіт, які фактично не виконувалися.

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30 травня суддя Галицького райсуду Львова Христина Мисько обрала директору «Мегапромбудімпексу» запобіжний захід у вигляді застави – 134,2 тис. грн. У вересні 2023 року справу закрили, і суд скасував цю підозру. Суддя Корольовського районного суду Житомира Олена Рожкова постановила повернути внесену за нього заставу.

До слова, як писав ZAXID.NET, у вересні 2024 року Давидівська сільська рада уклала угоду з ПП «Мегапромбудімпекс» на капітальний ремонт 1,1 км вулиці Бережанської села Горішній, що на околиці Львова. У 2019-2020 роках ця компанія отримала тендер на 21 млн грн на ремонт частини тієї ж вулиці. За виконані роботи тоді компанія отримала понад 7 млн грн, а договір за згодою сторін розірвали у грудні 2022 року. Нагадаємо, вперше тендер на ремонт вул. Бережанської у селі Горішній за 11,4 млн грн оголошували у 2016 році.