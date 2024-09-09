Частина відремонтованої вулиці Бережанської у селі Горішній

Давидівська сільська рада 28 серпня уклала угоду з приватним підприємством «Мегапромбудімпекс» на капітальний ремонт 1,1 км вулиці Бережанської села Горішній, що на околиці Львова. Згідно з системою публічних закупівель Prozorro, вартість робіт становить 24 млн грн. Договірна ціна є твердою, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Завершити ремонт планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічною документацією, планують оновити покриття дороги, прокласти бруківку та провести ямковий ремонт. Крім цього, підрядник має облаштувати тротуари та укріпити узбіччя, відремонтувати каналізаційні колодязі, прокласти трубопровід, облаштувати водоскид та встановити 15 дорожніх знаків. Гарантійний термін робіт становить десять років. Профінансують ремонт з бюджету Давидівської ОТГ.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало львівське ПП «Мегапромбудімпекс». Згідно з YouControl, компанія зареєстрована 2017 року й спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Її директором та власником є Олег Білас. У червні 2023 року ZAXID.NET повідомляв, що компанію підозрюють у привласненні 285 тис. грн на ремонті тротуарів на вулиці Патона. Олег Білас є колишнім оперуповноваженим управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС.

Зазначимо, що частину дороги відремонтували у 2019-2020 роках. Тендер також отримало ПП «Мегапромбудімпекс» і мало за 21,2 млн грн завершити ремонт Бережанської. За виконані роботи компанія отримала понад 7 млн грн, а договір за згодою сторін розірвали у грудні 2022 року. У відповідь на запит ZAXID.NET у Давидівській сільраді розповіли, що довжина вулиці Бережанської становить 1,8 км й підрядник вже відремонтував 700 м. Відтак надалі планують реконструкцію ще 1,1 км вулиці.

Зеленим кольором позначений відрізок вже відремонтованої вулиці Бережанської, а помаранчевим відрізок вулиці, який ремонтуватимуть

На вулиці Бережанській розташовані шість житлових комплексів. Зокрема, там є заморожений ЖК скандальної львівської будівельної компанії «Рубікон Груп».

Держаудитслужба 20 серпня розпочала моніторинг закупівлі й звернулася до Давидівської сільради з проханням обґрунтувати вартість ремонту. У Давидівській сільраді відповіли, що тендер провели відповідно до потреб громади, а вартість розрахували на основі кошторисного розрахунку. Зазначимо, що сільрада спочатку не оприлюднювала кошторис, тому Держаудитслужба 30 серпня попросила надати ці документи.

Давидівська сільрада опублікувала кошторис, в якому з 24 млн грн 15,5 млн грн (з ПДВ) припадає на вартість будматеріалів. На водовідвідний лоток Л-2В планують витратити майже 1,3 млн грн: вартість однієї штуки конструкції становить 10,2 тис. грн із ПДВ. У кошторисі немає точних характеристик лотків, водночас в інтернет-магазинах можна знайти ціни від 3200 грн до 7329 грн із ПДВ. Якщо зважати на найдорожчі ціни на ринку за Л-2В, то потенційна переплата може становити 436 тис. грн.

Також у кошторисі йдеться, що бетонні лотки з нержавіючими решітками купуватимуть по майже 10,2 тис. грн за метр. Однак на сайті львівської філії компанії Impex-Group можна знайти кілька видів бетонних лотків з нержавіючої сталі, найдорожчий з яких коштує 1998 грн за метр із ПДВ. Відтак сільрада може закупити у п'ять разів дорожчі бетонні лотки й переплатити 376 тис. грн. Зазначимо, що замовник вказав у кошторисі набагато більше позицій, з яких неможливо точно ідентифікувати товар й порівняти з ринковою ціною.

Нагадаємо, що вперше тендер на ремонт вулиці Бережанської у селі Горішній за 11,4 млн грн оголошували 2016 року. Дорогу мало ремонтувати ПП «КФ Груп». У відповіді на запит ZAXID.NET у Давидівській сільраді зазначили, що підрядник не проводив робіт й не отримував оплату.

Додамо, що сільським головою Давидова, який підписав договір, є Володимир Керницький.