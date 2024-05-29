Володимир Керницький є сільським головою Давидова та очільником ОТГ із 2016 року

НАЗК перевірило декларацію голови Давидівської ОТГ Володимира Керницького за 2022 рік, знайшовши там низку порушень, зокрема незадекларований бізнес дружини та її землю в Криму. За результатом перевірки посадовцю загрожує адмінвідповідальність.

Як вказано у довідці про результати перевірки НАЗК, Володимир Керницький у своїй декларації за 2022 рік допустив низку порушень. Голова Давидівської ОТГ не задекларував земельну ділянку (603 м2) у Євпаторії, яка належить його дружині Надії. Призначення ділянки – для індивідуального будівництва. Володимир Керницький пояснив, що його дружина не розповідала йому про цю нерухомість. Ділянка перебуває у власності Надії Керницької ще з 2005 року.

У декларації за 2022 році Володимир Керницький не вказав дані про корпоративні права своєї дружини. Зокрема, Надія Керницька мала частку у статутному капіталі ТзОВ «Люксхімія», вона є засновницею ТзОВ «Вояр» та ПП «Володимир-Надія» – останні дві фірми займаються будівництвом.

Посадовець не вказав 132,9 тис. грн грошових активів, які він зберігав у банку, вартість кількох земельних ділянок, які є у його власності, не вказав кадастровий номер та вартість земельної ділянки його дружини, а також реєстраційний номер житлового будинку у Пасіках-Зубрицьких.

Загалом, НАЗК встановила недостовірні відомості у декларації Володимира Керницького на 770 тис. грн, які мають ознаки адмінправопорушення, передбаченого ч.4 ст.172-6 КУпАП. За вказане порушення посадовцю загрожує від 17 тис. грн до 42,5 тис. грн штрафу.

Додамо, що згідно з деклараціями на сайті НАЗК, Володимир Керницький у 2022 році отримав 873 тис. грн зарплати у Давидівській сільраді, ще 3,7 млн грн від підприємницької діяльності задекларувала його дружина. У 2023 році доходи посадовця зросли до 937 тис. грн, а його дружини – до 5,5 млн грн. Володимир Керницький із 2021 року їздить на авто Mercedes-Benz S-Class S 400 (2018 року випуску), Надія Керницька є власницею авто BMW X5 (2015 року випуску).

59-річний Володимир Керницький є сільським головою Давидова та очільником ОТГ із 2016 року, до цього він тричі обирався сільським головою Пасік-Зубрицьких, також працював головою Пустомитівської РДА.

Нагадаємо, що НАЗК знайшло порушень на 2,9 млн грн у декларації головного дорожника Львівщини Олега Берези. Посадовець не вказав вартість майна, власницями якого стали його доньки, та частину своїх грошових активів.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.