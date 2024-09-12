Володимир Керницький є сільським головою Давидова та очільником ОТГ із 2016 року

Пустомитівський райсуд Львівщини закрив справу про порушення, які НАЗК знайшло у декларації голови Давидівської ОТГ Володимира Керницького. Посадовець не задекларував бізнес дружини та, за даними НАЗК, допустив порушень на 770 тис. грн. Проте суд встановив відсутність складу адміністративного правопорушення.

Як повідомляв ZAXID.NET, НАЗК провело повну перевірку декларації голови Давидівської ОТГ Володимира Керницького за 2022 рік та виявило порушень на 770 тис. грн. Володимир Керницький, зокрема, не задекларував бізнес дружини та її землю в Криму, не вказав оціночну вартість нерухомості (земельні ділянки), які йому належать, не вказав 132,9 тис. грн грошових активів, які він зберігав у банку.

Загалом, НАЗК встановила недостовірні відомості у декларації Володимира Керницького на 770 тис. грн, які мають ознаки адмінправопорушення, передбаченого ч.4 ст.172-6 КУпАП. За вказане порушення посадовцю загрожувало від 17 тис. грн до 42,5 тис. грн штрафу.

Щодо земельної ділянки у Євпаторії, Володимир Керницький пояснив НАЗК, що його дружина не розповідала йому про цю нерухомість. Ділянка перебуває у власності Надії Керницької ще з 2005 року.

У суді Володимир Керницький не визнав своєї провини у адмінправопорушенні та розповів, що 132,9 тис. грн, які він не вказав у розділі «грошові активи», це частина зарплати від Давидівської сільрали і вона вказана у розділі «доходи». Посадовець підтвердив, що його дружина була учасником ТОВ «Вояр» та ППФ «Володимир-Надія», але він не вказав цю інформацію у декларації. На момент заповнення декларації дружина не повідомляла йому про реєстрацію ТОВ «Люксхімія», а повідомила йому про це лише у 2023 році після того, як внесла кошти у статутний фонд. Керницький заявив, що у нього не було умислу на приховування інформації у декларації.

Адвокат голови ОТГ просив суд закрити справу щодо його клієнта. Він, зокрема, заявив, що «використання нормативної грошової оцінки земельної ділянки для визначення її вартості для цілей декларування прямо суперечать нормам Закону України «Про оцінку земель».

Справу розглянула суддя Наталія Добош, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Зокрема, вона не прийняла доводи адвоката щодо відсутності обов’язку зазначати відомості про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок. Вона зазначила, що якщо у договорі відсутні відомості про експертну грошову оцінку земельної ділянки, але є її нормативна грошова оцінка, у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою» слід зазначати відомості про нормативну грошову оцінку об’єкта.

У матеріалах справи немає доказів, які б підтверджували, що на момент заповнення декларації Керницький мав інформацією про корпоративні права дружини в ТОВ «Люксхімія».

Наталія Добош закрила справу про адмінправопорушення щодо Володимира Керницького «у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення». Постанову ще можна оскаржити.

59-річний Володимир Керницький є сільським головою Давидова та очільником ОТГ із 2016 року, до цього він тричі обирався сільським головою Пасік-Зубрицьких, також працював головою Пустомитівської РДА.