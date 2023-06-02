Йдеться про капітальний ремонт тротуарів на вул. Патона у Львові

Львівська поліція розслідує розкрадання грошей під час ремонту тротуарів на вул. Патона. У розкраданнях підозрюють компанію, що належить колишньому оперуповноваженому управління боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС Олегу Біласу. Суд призначив йому 134,2 тис. грн застави.

Про відкриття цієї справи стало відомо з ухвали Галицького районного суду від 30 травня про запобіжний захід директору компанії «Мегапромбудімпекс». Зазначається, що у 2020 році Залізнична районна адміністрація уклала договір із компанією «Мегапромбудімпекс», що виграла тендер на капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Патона. Компанія мала виконати роботи за 8,7 млн грн. Ремонт провели влітку 2021 року. Тоді ж, за версією слідства, директор компанії-підрядника підробив документи, вказавши перелік робіт, які фактично не виконувались. Загалом таким чином компанія привласнила 285 тис. грн.

За ці махінації слідчі повідомили директору «Мегапромбудімпекс» про підозру за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 191 (привласнення в особливо великих розмірах) ККУ. За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років ув’язнення. Офіційно ані поліція, ані прокуратура про цю справу не повідомляла.

30 травня суддя Галицького райсуду Львова Христина Мисько обрала директору «Мегапромбудімпекс» запобіжний захід у вигляді заставі розміром 50 прожиткових мінімумів (134,2 тис. грн). Упродовж двох місяців він має за викликом прибувати до слідчого прокурора, не виїжджати за межі Львівської області без дозволу слідчого та повідомляти його про зміну місця проживання. Крім цього, він має уникати спілкування з посадовцями Залізничної РА. Цей запобіжний захід діє до 30 липня, після чого його можуть продовжити або змінити. Цю ухвалу ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, директором і одноосібним власником ПП «Мегапромбудімпекс» є 43-річний львів’янин Олег Білас. Раніше він працював в управлінні боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) МВС України. Після ліквідації управління у 2015 році Олег Білас почав займатись бізнесом. Він власником ще двох фірм – ПП «Біолбуд», «Мегабудімпекс» та «Західспецсервіс», що займаються дрібними ремонтами у Львові та області.