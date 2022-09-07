Директора рівненської компанії обвинувачують у привласнені 300 тис. грн бюджетних грошей під час ремонту вул. Пластової у Львові, загальна вартість якого становила 11,5 млн грн Незабаром 33-річному підприємцю мають винести вирок.

Як повідомила у середу, 7 вересня, прес-служба Львівської обласної прокуратури, ЛКП «Львівавтодор» оголосило тендер на проведення капітального ремонту однієї із вулиць Львова. За його результатами було укладено договір з товариством, яке очолював 33-річний мешканець Рівного.

Підприємець підробив офіційні документи про виконання будівельних робіт і використання матеріалів на об’єкті. Таким чином підприємець привласнив понад 300 тис. грн бюджетних коштів.

У прокуратурі не уточнюють, про якого саме підприємця йдеться. Втім, за даними ZAXID.NET, крадіжка бюджетних коштів відбулась під час ремонту вул. Пластової у Львові. У вересні 2020 року ЛКП «Львівавтодор» підписав угоду з рівненською компанією «НВП Шляхбуд» вартістю 11,5 млн грн на ремонт цієї вулиці.

За даними YouControl, власницею ТзОВ НВП Шляхбуд» є рівнянка Оксана Панасюк, а директором – рівнянин Сергій Таргоній, якого, вочевидь, і підозрюють у розкраданні коштів.

Слідство у цій справі вже завершилось, незабаром відбудеться суд.