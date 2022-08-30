Стрийську компанію «Спецавтогідробуд» звинувачують у привласненні 8,5 млн грн під час будівництва моста у Східниці.

Як повідомили у вівторок, 30 серпня, у Львівській обласній прокуратурі, упродовж 2020-2021 років підприємство, що займалося будівництвом автомобільного моста у Східниці, не повністю виконало роботи та сфальсифікувало офіційні документи. Зокрема, у документах були вказані неправдиві обсяги та вартість робіт. Таким чином компанія присвоїла 8,5 млн грн бюджетних грошей.

За фактом злочину дрогобицька окружна прокуратура повідомила директору будівельної фірми про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ (заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення фінансово-господарських документів).

У прокуратурі не повідомляють назви компанії, однак, за даними ZAXID.NET, ідеться про будівництво моста через річку Східничанка в смт. Східниця. Торги на виконання робіт провели у грудні 2020 року, переможцем яких стало ПП «Спецавтогідробуд». Компанія зголосилася збудувати міст за майже 28,7 млн грн.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Спецавтогідробуд» зареєстроване в Стрию понад 12 років тому й належить Леону Урумяну. Директором компанії вказаний Іван Кремінець.