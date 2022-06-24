На фото колишній сільський голова, який привласнив собі 2,5 млн грн з місцевого бюджету

Колишнього сільського голову з Червоноградського району (раніше Сокальського) підозрюють у привласненні 2,5 млн грн. Слідчі повідомили 64-річному екс-голові підозру у злочині, йому загрожує до 12 років ув'язнення, повідомила прес-служба поліції у п'ятницю, 24 червня.

За даними слідства, ще дев'ять років тому, у 2013 році, чиновник, використовуючи своє службове становище, підробив службові документи, змовившись із керівниками кількох підприємств-підрядників. Він заволодів 2,5 млн грн, які були виділені з бюджету для нібито будівництва газопроводу.

«Сільський голова склав завідомо неправдиві офіційні документи щодо здійснення будівництва газопроводу – був зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва та визначена договірна ціна. В подальшому був проведений тендер, визначений переможець, складені та підписані відповідні акти про виконання та приймання виконаних робіт, а також здійснені оплати за їх виконання. Проте насправді роботи з будівництва газопроводу не проводились і навіть потреби у їх проведенні не було, оскільки ці роботи вже були виконані раніше, про що зловмисники достовірно знали. Таким чином вони заволоділи бюджетними коштами у сумі близько 2,5 мільйонів гривень», – повідомила поліція.

Слідчі вже повідомили екс-голові підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. За привласнення бюджетних грошей та службове підроблення йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.