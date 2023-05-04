Справа стосовно сілького голови, який підробив рішення та виділив кошти з бюджету, ще перебуває на розгляді в суді

Господарський суд Львівської області зобов’язав підрядника повернути 2,5 млн грн, отримані нібито за будівництво газопроводу в Червоноградському (колишній Сокальский) районі. За даними правоохоронців, підрядник у змові з тодішнім Мурованським сільським головою Іваном Василишиним розікрали гроші, а насправді роботи не проводили, бо газопровід вже був збудований раніше.

«Рішенням Господарського суду задоволено позов керівника Червоноградської окружної прокуратури щодо повернення в бюджет коштів у сумі 2,5 млн грн. Ним визнано протиправну діяльність підприємства та зобов’язано повернути безпідставно сплачені кошти, які були перераховані йому в якості оплати за нібито пророблені будівельні роботи», – повідомили в четвер, 4 травня, в обласній прокуратурі­.

Суд встановив, що товариство, яке мало провести підвідний газопровід до кількох населених пунктів Червоноградського району, жодних робіт насправді не виконувало. Попри це, підряднику було безпідставно перераховано бюджетні кошти.

Суд задоволив позов прокуратури про повернення коштів до бюджету. Рішення суду наразі не оприлюднене в реєстрі.

Кримінальне провадження щодо колишнього Мурованського сільського голови (Сокальського району) Івана Василишина перебуває на розгляді в суді. Його судять за заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення під час будівництва газопроводу (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).