Директора львівської будівельної фірми у Пустомитах підозрюють у привласненні понад 300 тис. грн під час ремонту місцевої школи.

Як повідомили в прокуратурі, у жовтні 2021 року відділ освіти Пустомитівської міської ради оголосив тендер на ремонт приміщення однієї зі шкіл у Пустомитах. За результатами тендеру з переможцем торгів уклали договір.

У грудні 2021 року директор фірми підробив акти виконаних робіт, в яких вказав завищені дані про обсяги робіт. Унаслідок цього він привласнив понад 300 тис. грн.

Директору фірми повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ (заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем). Невдовзі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.