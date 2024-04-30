МЗС опублікувало ще одне роз’яснення щодо призупинення консульських послуг

Міністерство закордонних справ України опублікувало додаткове роз’яснення щодо того, кого та у якій формі стосується рішення про призупинення консульських послуг для чоловіків-громадян України за кордоном. Відповідне повідомлення опубліковане у вівторок, 30 квітня, на офіційному сайті відомства.

У ньому дипломати розвінчали міфи та факти, що стосуються рішення про припинення надання консульських послуг на невизначений термін. Зокрема, в МЗС наголосили, що рішення стосується лише чоловіків призовного віку та означає тимчасове призупинення прийому заяв від цієї категорії громадян. Це зроблено, аби підготуватися до роботи в умовах нового законодавства.

«Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства, матимуть можливість подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та попасти на прийом до консульства», – зазначили у роз’ясненні.

Механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків призовного віку, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі визначається з-поміж доступних варіантів й узгоджується. Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення.

Рішення Кабміну не стосується надання екстреної консульської допомоги громадянам України в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо) – у таких випадках консульська допомога надаватиметься усім у повному обсязі.

«Українські консули працюють 24/7, аби жоден громадянин, якого спіткала біда за кордоном, не залишився без допомоги», – йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві відкинули твердження, що таке рішення є незаконним, тому що на той час закон про мобілізацію ще не набрав чинності.

«Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета – забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі», – зазначають у роз’ясненні.

У МЗС зазначають, що після 23 квітня закордонні дипломатичні установи фіксують зменшення кількості нових заяв на рівні від 20% до 25%. Водночас державні установи допрацьовують механізми військово-облікової роботи для врахування норм закону про мобілізацію в Україні.

Також Міністерство прокоментувало поширене твердження, нібито «рішення порушує міжнародні конвенції щодо захисту прав людини».

«Рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону, прийом заяв відновиться. Про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг», – йдеться у повідомленні.

Наразі дипломати готують модернізацію надання консульських послуг для громадян України, що спрямоване на спрощення доступу усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скорочення часу процедур.