Посівний календар на травень 2024 року: що садити на городі
Дім — Марія Климко, 0 0
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Загалом травень 2024 року щедрий на сприятливі для роботи з рослинами дні
У травні вже точно можна висаджувати більшість рослин у ґрунт, тому це один із найбільш клопітких місяців у році для садівників та городників. Але посадити або посіяти всі овочі, квіти, декоративні, ягідні та плодові дерева і кущі в саду все-таки краще згідно з місячним посівним календарем на травень 2024 року, який пропонує «Зелена садиба».
Посівний календар на травень 2024 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31 травня, несприятливі – 1, 2, 7-9, 23, 28, 29.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 26, 27;
- батат – 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31;
- морква, буряк, пастернак, редис, редька, ріпа – 5, 6, 11-13, 19, 20, 26, 27;
- селера, петрушка на корінь – 19, 20, 24-27.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 19, 20, 26, 27;
- цибуля на зелень, шніт – 3-6, 11, 12, 19-22, 30, 31;
- часник – 19, 20, 24-27;
- цибуля порей – 21, 22, 24-27.
Овочі:
- томати, фізаліс – 10-13, 19-22, 25-27;
- перець, баклажани – 10-12, 19-22;
- огірки – 10-13, 19-22, 25-27;
- броколі, цвітна капуста – 11-13, 19, 20;
- рання капуста, кейл – 19, 20;
- середня та пізня капуста – 11-13, 19-22;
- селера черешкова – 21, 22, 24-27;
- спаржа – 11-13, 19-22;
- кабачки, патисони, гарбуз – 11-13, 21, 22;
- баштанні – 11-13, 21, 22;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 10-12, 19, 20;
- кукурудза – 19, 20;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 19-22, 24;
- соняшник – 14, 15, 19, 20;
- міцелій – 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 5, 6, 11-13, 19-22;
- шпинат – 3-6, 25-27, 30, 31;
- рукола, крес, листова гірчиця – 5, 6, 21, 22;
- мангольд, щавель – 5, 6;
- кріп, петрушка, кінза – 11, 12, 19-22;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5, 6, 11-13, 16-20, 25-27;
- лікарські та чайні культури – 11-13, 16-20;
- мікрозелень – 5, 6, 11-13, 30, 31.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 9-13, 21, 22;
- яблуня – 24-27;
- груша, айва – 19, 20, 25-27;
- абрикос, вишня, слива, персик – 19, 20, 24-27;
- черешня – 14, 15;
- волоський горіх, фундук – 25-27;
- калина, шипшина, горобина – 11-13, 24;
- обліпиха – 3, 4, 11-13, 24, 30, 31;
- глід – 21, 22;
- смородина – 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31;
- малина, ожина – 10-13, 21, 22;
- аґрус – 11-13, 21, 22, 25-27;
- виноград – 3, 4, 11-13, 19-22, 24, 30, 31.
Декоративні рослини:
- газон та грунтопокривні рослини – 5, 6, 11-13, 16-18, 24;
- сидерати – 5, 6, 11-13, 15-18, 20, 21, 24;
- однорічники – 11-13, 16-20, 25-27;
- цибулинні та бульбові – 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31;
- трав’янисті багаторічники – 11-13, 16-20;
- хвойні – 16-18;
- живі огорожі – 14-18;
- чагарники та дерева – 11-18, 24;
- ліани – 10, 16-18, 24.
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