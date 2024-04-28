Загалом травень 2024 року щедрий на сприятливі для роботи з рослинами дні

У травні вже точно можна висаджувати більшість рослин у ґрунт, тому це один із найбільш клопітких місяців у році для садівників та городників. Але посадити або посіяти всі овочі, квіти, декоративні, ягідні та плодові дерева і кущі в саду все-таки краще згідно з місячним посівним календарем на травень 2024 року, який пропонує «Зелена садиба».

Посівний календар на травень 2024 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 3, 4, 11-13, 19-22, 24-27, 30, 31 травня, несприятливі – 1, 2, 7-9, 23, 28, 29.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 26, 27;

батат – 3, 4, 10, 16-18, 21, 22, 25-27, 30, 31;

морква, буряк, пастернак, редис, редька, ріпа – 5, 6, 11-13, 19, 20, 26, 27;

селера, петрушка на корінь – 19, 20, 24-27.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 19, 20, 26, 27;

цибуля на зелень, шніт – 3-6, 11, 12, 19-22, 30, 31;

часник – 19, 20, 24-27;

цибуля порей – 21, 22, 24-27.

Овочі:

томати, фізаліс – 10-13, 19-22, 25-27;

перець, баклажани – 10-12, 19-22;

огірки – 10-13, 19-22, 25-27;

броколі, цвітна капуста – 11-13, 19, 20;

рання капуста, кейл – 19, 20;

середня та пізня капуста – 11-13, 19-22;

селера черешкова – 21, 22, 24-27;

спаржа – 11-13, 19-22;

кабачки, патисони, гарбуз – 11-13, 21, 22;

баштанні – 11-13, 21, 22;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 10-12, 19, 20;

кукурудза – 19, 20;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 19-22, 24;

соняшник – 14, 15, 19, 20;

міцелій – 3, 4, 19, 20, 24-27, 30, 31.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 5, 6, 11-13, 19-22;

шпинат – 3-6, 25-27, 30, 31;

рукола, крес, листова гірчиця – 5, 6, 21, 22;

мангольд, щавель – 5, 6;

кріп, петрушка, кінза – 11, 12, 19-22;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5, 6, 11-13, 16-20, 25-27;

лікарські та чайні культури – 11-13, 16-20;

мікрозелень – 5, 6, 11-13, 30, 31.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 9-13, 21, 22;

яблуня – 24-27;

груша, айва – 19, 20, 25-27;

абрикос, вишня, слива, персик – 19, 20, 24-27;

черешня – 14, 15;

волоський горіх, фундук – 25-27;

калина, шипшина, горобина – 11-13, 24;

обліпиха – 3, 4, 11-13, 24, 30, 31;

глід – 21, 22;

смородина – 3, 4, 11-15, 21, 22, 25-27, 30, 31;

малина, ожина – 10-13, 21, 22;

аґрус – 11-13, 21, 22, 25-27;

виноград – 3, 4, 11-13, 19-22, 24, 30, 31.

Декоративні рослини: