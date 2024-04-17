Розсаду краще пересаджувати в ґрунт у похмурий день

Насправді кожен городник самостійно повинен визначати терміни висадки розсади в ґрунт, виходячи при цьому з особливостей місцевості, де розташована його ділянка, з кліматичних і погодних умов свого регіону. Gradinamax розповідає детальніше, на що потрібно звертати увагу та як порахувати оптимальні терміни висадки розсади в ґрунт.

При якій температурі можна висаджувати розсаду в ґрунт

Температура довкілля – чи не основне, на що потрібно орієнтуватися при висадці розсади. Тим більше, що оптимальний температурний режим для кожної рослини свій:

Огірки. Садити в ґрунт можна, якщо він буде прогріватися вдень до +18°С, а вночі – до +16°С. Якщо ґрунт охолоне до +15°С, рослина виявиться в стані стресу, а при +10°С її розвиток зупиниться. Томати та перці. Для висадки в ґрунт його температура має бути не нижче +15°С. Баклажани. Температура ґрунту для висадки цих рослин становить +18°С при потеплінні повітря до + 20°С. Якщо після висадки буде похолодання, головне, щоб ґрунт не охолов нижче +15°С. Селера. Щоб ця рослина добре почувалася в відкритому ґрунті, досить +12°С. Цибуля на перо. Якщо на глибині 10 см ґрунт досягнув +10°С, цибулю можна садити.

Вік висадки розсади

Існують стандарти стану розсади різних рослин, які говорять про те, що час її висадки прийшов. У перелік показників входять висота рослини (см), товщина її стебла (мм), кількість справжніх листків (шт.).

Вік розсади, яку ми самостійно виростили з насіння, ми знаємо напевно, а для визначення цього параметра у покупної розсади нам можуть допомогти стандарти. Порівнюючи придбану рослину зі стандартами за заявленими параметрами, можна самостійно вирішити, прийшла пора для цієї розсади пересідати в ґрунт, чи ні.

Практичні поради з висадки розсади в ґрунт

Будь-яке переміщення або пересаджування розсади створює для рослини стресову ситуацію – змінюється температура, освітлення й інші важливі параметри. Повністю уникнути цього не можна, але звести стрес до мінімуму можливо.

Для цього рослину краще пересаджувати в ґрунт у похмурий день, а покупну розсаду з відкритою кореневою системою слід посадити на постійне місце росту якомога швидше. При висадці розсади в сонячну погоду потрібно створити для неї тінь на найближчі 2-3 дні.